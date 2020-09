DGAP-Adhoc: Orell Füssli AG: Désirée Heutschi neue Leiterin Unternehmensentwicklung der Orell Füssli Gruppe (deutsch)

Orell Füssli AG: Désirée Heutschi neue Leiterin Unternehmensentwicklung der Orell Füssli Gruppe

Medienmitteilung

Désirée Heutschi neue Leiterin Unternehmensentwicklung der Orell Füssli Gruppe

Zürich, 14. September 2020 - Orell Füssli AG hat Désirée Heutschi zur neuen Leiterin Unternehmensentwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie übernimmt die Aufgaben von Dr. Daniel Broger, der die Position per Ende Jahr abgibt und Orell Füssli im 1. Quartal 2021 verlässt.

Désirée Heutschi ist eine ausgewiesene Führungskraft im Bereich Innovationsmanagement und digitale Transformation. Sie verfügt über grosse Erfahrung in der Unternehmensentwicklung und im Aufbau neuer Geschäftsmodelle. In ihrer Funktion übernimmt Frau Heutschi die Zuständigkeit für Strategie- und Innovationsprojekte sowie den Aufbau digitaler Geschäftsfelder der Orell Füssli Gruppe.

Frau Heutschi war seit 2019 CEO der auf Innovationsberatung und Corporate Venturing spezialisierten Swiss Startup Factory. Zuvor war sie während 14 Jahren bei Microsoft Schweiz tätig. Frau Heutschi hielt Führungsfunktionen in verschiedenen Kundensegmenten mit Schwerpunkt digitaler Transformation inne. Von 2000 bis 2004 arbeitete Frau Heutschi bei Genesys in San Francisco im Bereich Business Development und Strategie. Désirée Heutschi verfügt über einen Executive Master of Business Law der Universität St. Gallen (HSG) und einen Master in International Relations der Ecole des Hautes Etudes Internationales (HEIP) in Paris.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung heissen Frau Heutschi bei Orell Füssli herzlich willkommen und wünschen ihr viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe.

Frau Heutschi stösst im September 2020 zu Orell Füssli und wird ihre Aufgabe per 1.1.2021 übernehmen. Sie tritt die Nachfolge von Daniel Broger an, der sich entschieden hat, Orell Füssli zu verlassen, um sich neuen Projekten zu widmen. Herr Broger hat die Entwicklung der Orell Füssli Gruppe in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt. So trug er massgeblich zur erfolgreichen Refokussierung von Zeiser bei und begleitete die ersten Schritte im Bereich digitaler Geschäftsmodelle mit der Beteiligung an Procivis. Der Verwaltungsrat dankt Daniel Broger für seinen wertvollen Beitrag und wünscht ihm viel Erfolg und alles Gute für seine berufliche und private Zukunft.

Orell Füssli ist ein Pionier im Bereich Sicherheit und Bildung. Als Experte für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli seine Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.

Als führender Systemanbieter für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und langjähriger Partner von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren, Anlagen und Dienstleitungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.

Mit seinen attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkauferlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die ein umfassendes Angebot mit 36 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedene E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen.

Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 600 Mitarbeitenden an Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 250 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

