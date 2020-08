DGAP-Adhoc: Orell Füssli AG: (deutsch)

Orell Füssli AG:

Orell Füssli AG Halbjahr 2020 Solides Ergebnis in schwierigem Marktumfeld

- Robustes Geschäftsmodell der Gruppe bestätigt sich in ausserordentlichem Markt

- Sicherheitsdruck: Verzögerungen bei Lieferungen und Gewinn neuer Aufträge

- Zeiser: Solider Auftragsbestand und hohe Auslastung

- Buchhandel: Starker online Handel grenzt Corona-bedingten Umsatzrückgang ein

- Verlage: Anhaltende Transformation führt zu verbessertem Nettoerlös

- Neuer digitaler Geschäftsbereich lanciert

Zürich, 7. August 2020 - Orell Füssli erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Nettoerlös von CHF 104.1 Mio. Der Rückgang von 10% gegenüber der Vergleichsperiode (CHF 115.2 Mio.) ist hauptsächlich auf coronabedingte Effekte, den veränderten Produktmix in der Division Sicherheitsdruck und den Verkauf der Track & Trace Aktivitäten bei Zeiser zurückzuführen. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich im ersten Halbjahr 2020 auf CHF 6.7 Mio. (Vorjahr CHF 8.1 Mio.). Das Halbjahresergebnis ist mit CHF 8.0 Mio. wesentlich besser als im Vorjahr (CHF 5.4 Mio.), was hauptsächlich auf steuerliche Gründe zurückzuführen ist.

Die Division Sicherheitsdruck blieb im ersten Halbjahr 2020 erwartungsgemäss unter der Vorjahresperiode und verzeichnete eine rückläufige Geschäftsentwicklung. Der Nettoerlös reduzierte sich aufgrund coronabedingter Verzögerungen bei der Lieferung einzelner Aufträge und der Erhöhung des Anteils internationaler Kunden am Produktmix auf CHF 48.7 Mio. (Vorjahr CHF 56.0 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug für die ersten sechs Monate CHF 5.9 Mio. (Vorjahr CHF 6.6 Mio.). Trotz Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte die Produktion im ersten Halbjahr 2020 aufrechterhalten und zusätzliche Aufträge internationaler Kunden gewonnen werden. Neben den internationalen Druckaufträgen wurden im ersten Halbjahr weiterhin Banknoten für die Schweizerische Nationalbank sowie für einen weiteren Ankerkunden produziert. Im Bereich Identitäts-Dokumente wurde der Grundstein für ein erstes digitales Projekt gelegt. Der Auftragsbestand per 30. Juni 2020 sichert eine gute Auslastung für das Jahr 2020 und reicht bis ins Jahr 2021.

Die Division Zeiser erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2020 einen Nettoerlös von CHF 12.4 Mio. (Vorjahr CHF 14.6 Mio.). Der Rückgang im Nettoerlös ist unter anderem auf den im Vorjahr abgeschlossenen Verkauf des Standorts Paderborn sowie die Beendigung der Lohnfertigung für AZ Coesia zurückzuführen. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf CHF 2.8 Mio. (Vorjahr CHF 3.5 Mio.). Das operative Betriebsergebnis lag hingegen knapp 20% über Vorjahr und dies obwohl einige staatliche Organisationen aufgrund der COVID-19-Pandemie mit Investitionen vorübergehend zuwarteten. Die Auflösung der Niederlassung in Italien wurde im ersten Halbjahr vorangetrieben und die Eingliederung der Wertschöpfungsprozesse der Tochtergesellschaft in England konnte am Standort Emmingen abgeschlossen werden. Dank des soliden Auftragsbestandes rechnet die Division Zeiser mit einer Vollauslastung für das Jahr 2020.

Die Division Buchhandel erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2020 einen Nettoerlös von CHF 38.2 Mio. (Vorjahr CHF 40.9 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf CHF -0.6 Mio. (Vorjahresperiode CHF 0.4 Mio.). Der Rückgang von Nettoerlös und Betriebsergebnis ist auf die coronabedingte Schliessung sämtlicher Filialen zwischen dem 17. März bis 10. Mai 2020 zurückzuführen. Während der Gesamtmarkt in den ersten sechs Monaten aufgrund der COVID-19-Pandemie schrumpfte, vermochte die Division Buchhandel Marktanteile zu gewinnen. Eine wichtige Stütze stellten dabei das Digital- und Onlineversand-Geschäft mit einer Umsatzsteigerung von 61% gegenüber dem Vorjahr dar. Das stationäre Filialportfolio konnte mit zwei Neueröffnungen in Regensdorf und in Volketswil weiter auf 36 Standorte ausgebaut werden. Im Geschäftskundenbereich wurden die Aktivitäten von LC Lehrmittel (studentbooks.ch) in die Delivros Orell Füssli AG integriert und damit die Präsenz in diesem wichtigen Marktsegment weiter gestärkt.

Die Orell Füssli Verlage erzielten im ersten Halbjahr 2020 mit CHF 4.7 Mio. (Vorjahr CHF 4.0) einen um 15% höheren Nettoerlös als in der Vorjahresperiode. Die Steigerung ist vor allem auf höhere Verkaufszahlen in den Bereichen Kinder- und Sachbuch zurückzuführen. Insbesondere entwickelte sich der Erlös von «Globi im Spital» positiv. Der Bereich Sachbuch zeigte im ersten Halbjahr 2020 mit drei Bestsellern im Frühjahrsprogramm eine erfreuliche Entwicklung. Die Programmbereiche Lernmedien und Juristische Medien befanden sich in einer stabilen Umsatzsituation, jedoch aufgrund der coronabedingten Schliessung von Schulen und Universitäten leicht unter dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2020 lag der Fokus auf der Umsetzung des eingeleiteten Transformationsprojektes. Per November 2020 wird neu Frau Martina Barth die Leitung der Orell Füssli Verlage übernehmen.

Der Aufbau eines neuen Geschäftsbereiches mit Fokus auf digitale Anwendungen im Bereich Sicherheit und Bildung konnte im ersten Halbjahr 2020 mit einem ersten strategischen Engagement in die Firma Procivis AG erfolgreich lanciert werden. Die E-Government-Technologie von Procivis ermöglicht Bürgern den sicheren Zugang zu behördlichen und privaten Dienstleitungen basierend auf einer digitalen Identität.

Rückwirkend per 1.1.2020 hat Orell Füssli zudem die Orell Füssli Holding AG und ihre 100% Tochtergesellschaften in der Schweiz zur neuen Orell Füssli AG fusioniert.

Aussichten 2020 Die wirtschaftlichen Perspektiven und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Gesellschaft, Konsumverhalten und Wirtschaftsleistung sind derzeit schwierig einzuschätzen. Sollte es zu keiner weiteren Verschärfung der aktuellen Situation kommen, rechnet Orell Füssli weiterhin damit, dass der Nettoerlös der Orell Füssli Gruppe leicht unter 2019 und die EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich liegen wird.

Kennzahlen Orell Füssli in Mio. CHF

Kennzahlen in Mio. CHF Jan-Jun Jan-Jun 2019 20 19 Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 104.1 115.2 237.4 Betriebsleistung 104.7 114.1 241.4 Betriebsergebnis (EBIT) 6.7 8.1 18.2 Sondereffekte 0.1 0.3 -1.5 Restrukturierungskosten 0.1 -0.5 1.0 Wertberichtigungen - 0.8 -2.5 Betriebsergebnis (EBIT) vor Sondereffekten 6.6 7.8 19.7 Halbjahresbzw. Jahresergebnis 8.0 5.4 10.9 Eigenkapital 138.0 142.3 147.8 Halbjahresbzw. Jahresergebnis ohne 8.3 5.3 8.5 Minderheitsanteile Eigenkapital vor Minderheiten 131.2 135.0 138.2 Mitarbeiterbestand FTE (Jahresdurchschnitt) 576 654 639 Mitarbeiterbestand FTE (per Stichtag) 568 631 627

Halbjahresbericht 2020 Der Halbjahresbericht 2020 ist auf dem Internet verfügbar https://reports.orellfuessli.com/de/2020hy oder kann in gedruckter Form über E-Mail investors@orellfuessli.com angefordert werden.

Agenda Publikation Jahresergebnis 2020 17. März 2021 Generalversammlung 2021 11. Mai 2021

Kontakt Orell Füssli AG Tel. +41 44 466 72 73, media@orellfuessli.com

Orell Füssli ist ein Pionier im Bereich Sicherheit und Bildung. Als Experte für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli seine Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot. Als führender Systemanbieter für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und langjähriger Partner von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren, Anlagen und Dienstleitungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen. Mit seinen attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkauferlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die ein umfassendes Angebot mit 36 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedene E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen. Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 600 Mitarbeitenden an Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 250 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Orell Füssli AG Dietzingerstrasse 3 8003 Zürich Schweiz Fax: 044 466 77 11 E-Mail: info@orellfuessli.com Internet: https://www.orellfuessli.com/

