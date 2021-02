DGAP-Adhoc: OTI Greentech AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre (deutsch)

OTI Greentech AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre

^ DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung OTI Greentech AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre

04.02.2021 / 17:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

OTI Greentech AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre

- Angebotszeitraum vom 18.02.2021 bis 04.03.2021

- Bezugspreis EUR 1,00 je neuer Aktie

- Bezugsverhältnis 10:3

- Emissionserlös überwiegend für Übernahme des Joint Venture Partners KMI Cleaning Solutions Inc.

Berlin, 04. Februar 2021 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (,OTI', WKN A2TSL2 ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre beschlossen. Mit einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie werden unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bis zu 2.177.235 neue Aktien ausgegeben. Der Angebotszeitraum läuft - vorausgesetzt der Genehmigung des Wertpapier-Informationsblatt durch die BaFin - vom 18. Februar 2021 bis zum 04. März 2021 (24.00 Uhr). Das Bezugsverhältnis beträgt 10:3, dies bedeutet, dass für 10 alte Aktien 3 neue Aktien bezogen werden können. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht bezogene Aktien werden im Anschluss im Rahmen einer Privatplatzierung einer begrenzten Zahl qualifizierter Investoren zu einem Preis von mindestens EUR 1,00 je Aktie angeboten. Das Bruttoemissionsvolumen beläuft sich auf bis zu rd. EUR 2,18 Mio. Der überwiegende Teil hiervon soll für die Finanzierung der Übernahme des Joint Venture Partners KMI Cleaning Solutions Inc. genutzt werden (siehe auch Ad hoc vom 15.10.2020). Die weiteren Mittel sollen für weitere Zukäufe, Investitionen in die Produktentwicklung und den Ausbau des Vertriebs verwendet werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1.1.2020 gewinnanteilberechtigt. Durch die Ausgabe der neuen Aktien steigt das Grundkapital der OTI Greentech AG von EUR 7.257.458,00 auf bis zu EUR 9.434.693,00, eingeteilt in ebenso viele Aktien. Nach Ablauf der Kapitalerhöhung sollen die neuen Aktien in den bestehenden Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf eingeführt werden. Der Vorstand sowie wesentliche Aktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung.

Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz (Ausnahme von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts). Aktionären und Investoren wird daher empfohlen, insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der OTI Greentech AG, welches nach der Gestattung durch die BaFin, auf der Internetseite des Unternehmens (www.oti.ag) im Investor Relations-Bereich abrufbar sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte auszuüben, zu erwerben oder zu veräußern oder Aktien zu erwerben oder zu veräußern.

Begleitet wird die OTI Greentech AG bei dieser Kapitalerhöhung von der Small & Mid Cap Investment Bank AG, München.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zusammen mit der KMI Cleaning Solutions bietet die OTI Greentech AG sowohl im landbasierten als auch im maritimen Reinigungsbereich führende Technologien an. Das Kerngeschäft besteht aus chemischen Produkten und Dienstleistungen für die Maritime-, Infrastruktur- wie Tankwagen sowie Öl & Gasindustrie weltweit.

John C. Kisalus, Vorstand der OTI, erläutert: 'Die Übernahme unseres Joint Venture Partners KMI Cleaning Solutions ist ein wichtiger Wachstumsschritt. Mit der Kapitalerhöhung schaffen wir die Basis für ein profitables und stark wachsendes Geschäft.'

Kontakt: OTI Greentech AG Dr. John C. Kisalus info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin

edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop sknop@edicto.de Tel. +49 69 905505-51 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt

04.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Friedrichstraße 79 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 887 865 62 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag

ISIN: DE000A2TSL22

WKN: A2TSL2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1166017

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1166017 04.02.2021 CET/CEST

°