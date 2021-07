DGAP-Adhoc: pbb hebt Prognose für das IFRS-Vorsteuerergebnis an auf 180 Mio. EUR bis 220 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2021 (deutsch)

pbb hebt Prognose für das IFRS-Vorsteuerergebnis an auf 180 Mio. EUR bis 220 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2021

^ DGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung pbb hebt Prognose für das IFRS-Vorsteuerergebnis an auf 180 Mio. EUR bis 220 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2021

27.07.2021 / 18:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat im 2. Quartal 2021 laut vorläufigen Zahlen ein Vorsteuerergebnis von 62 Mio. EUR erzielt und damit das Vorjahresquartal und das Vorquartal deutlich übertroffen (IFRS, konsolidiert, ungeprüft; 2Q20: 28 Mio. EUR, 1Q21: 52 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht stieg das Vorsteuerergebnis auf 114 Mio. EUR nach 30 Mio. EUR im gleichen Vorjahreszeitraum. Im Lichte der guten Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr hat die pbb heute die Prognose für das Gesamtjahr 2021 deutlich angehoben - trotz weiterhin bestehender Unsicherheiten über möglichen Risikovorsorgebedarf im 2. Halbjahr 2021. Sie erwartet nun ein Vorsteuerergebnis von 180 Mio. EUR bis 220 Mio. EUR. Bisher hatte die pbb ein Vorsteuerergebnis von mindestens 155 Mio. EUR prognostiziert nach einem Vorsteuerergebnis im Jahr 2020 von 154 Mio. EUR.

