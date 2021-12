DGAP-Adhoc: Pentracor passt Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 an (deutsch)

Pentracor passt Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 an

Hennigsdorf, 9. Dezember 2021 - Das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9 , WKN: A289XB) hat heute seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 korrigiert. Die Gesellschaft geht nach aktueller Einschätzung nicht mehr davon aus, die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von 2,0 Mio. Euro zu erreichen. Grund hierfür ist die pandemiebedingt reduzierte Investitionsbereitschaft in den Kliniken. So ist es nicht wie geplant gelungen, Mietverträge über die zur CRP-Apherese notwendigen Apparate in Kaufverträge zu wandeln. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen zeichnen sich im laufenden Quartal weiter steigende Umsatzerlöse gegenüber den Vorquartalen auf Basis einer zunehmenden erfolgreichen klinischen Anwendung des von Pentracor entwickelten Blutwäscheverfahrens CRP-Apherese bei Akutem Herzinfarkt und COVID-19 ab. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet die Gesellschaft nun mit Umsatzerlösen von über 1,3 Mio. Euro.

