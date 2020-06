DGAP-Adhoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 schwächer als im Vorjahr erwartet; Auftragseingang stabil (deutsch)

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 schwächer als im Vorjahr erwartet; Auftragseingang stabil

22.06.2020 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aßlar, 22. Juni 2020. Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") erwartet für das zweite Quartal 2020, das am 30. Juni 2020 endet, einen Konzernumsatz von 140 bis 145 Mio. Euro (zweites Quartal 2019: 157,4 Mio. Euro). Der Rückgang ist in erster Linie auf die Nachfrageentwicklung aufgrund der globalen Wirtschaftsbedingungen zurückzuführen, die teilweise durch die anhaltend starke Nachfrage aus dem Halbleitermarkt ausgeglichen wird. Die Erwartung ist, dass das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 3,0 und 6,5 Mio. Euro liegen wird, was eine deutliche Verringerung gegenüber dem Vorjahr darstellt (zweites Quartal 2019: 14,7 Mio. Euro). Die EBIT Marge wird damit auf ungefähr 2,0 % bis 4,5 % sinken (zweites Quartal 2019: 9,3 %). Dies ist in erster Linie auf Produktivitätsverluste aufgrund von Umsatzeinbußen und COVID-19 Maßnahmen, den Produkt-/Markt-Mix, sowie gegenüber dem Vorjahr erhöhte Ausgaben zur Steigerung des Marktanteilswachstums zurückzuführen. Nach derzeitiger Einschätzung wird der Auftragseingang etwa in der Höhe des zweiten Quartals 2019 oder leicht darüber liegen (zweites Quartal 2019: 144,9 Mio. Euro).

Pfeiffer Vacuum wird am 4. August 2020 detaillierte Ergebnisse zu dem zweiten Quartal und zum ersten Halbjahr 2020 bekanntgeben.

