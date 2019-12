DGAP-Adhoc: Philipp Holzmann AG i.I.: Mitteilung des gerichtlich beauftragten, früheren Insolvenzverwalters (deutsch)

Philipp Holzmann AG i.I.: Mitteilung des gerichtlich beauftragten, früheren Insolvenzverwalters

17.12.2019 / 16:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der gerichtlich beauftragte, frühere Insolvenzverwalter über das Vermögen der Philipp Holzmann AG, Rechtsanwalt Ottmar Hermann, teilt mit:

In dem aufgehobenen Insolvenzverfahren über das Vermögen der Philipp Holzmann AG, Az. 810 IN 289/02 H118 beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Geschäftssitz Frankfurt am Main, findet eine Nachtragsverteilung statt.

Auf die festgestellten Insolvenzforderungen wird eine weitere Quote in Höhe von voraussichtlich 1,4 % bis 1,5 % ausgeschüttet. Insgesamt erhöht sich die Quote auf voraussichtlich 18,3 %. Weitere Verteilungen sind nicht zu erwarten.

Die Nachtragsverteilung wird gemäß § 188 InsO öffentlich bekannt gemacht unter http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

Die Inhaber von Wertpapieren aus der Wandelschuldverschreibung der Philipp Holzmann AG vom 01.12.1998 WKN 350498 werden gesondert über die auf sie entfallende Quotenzahlung und das zu beachtende Prozedere durch Veröffentlichung in den Börsenblättern (elektronischer Bundesanzeiger, Printausgabe des Bundesanzeigers, Börsenzeitung und London Gazette) informiert.

Ottmar Hermann als gerichtlich beauftragter, früherer Insolvenzverwalter Tel. +49 69 913092-0 Mail: frankfurt@hww.eu

Sprache: Deutsch Unternehmen: Philipp Holzmann AG i.I. Bleichstr 2-4 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069 913092-0 Fax: 069 913092-30 E-Mail: susanne.steinmetz@hww.eu

ISIN: DE0006082001 , DE0003504981

WKN: 608200, 350498 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 938449

