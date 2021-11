Phoenix Mecano in den ersten neun Monaten 2021: Starkes Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang - Profitabilität über Vorkrisenniveau - Fokus auf technologische Megatrends bewährt sich

Kloten/Stein am Rhein, 2. November 2021. Der breit abgestützte Aufschwung in den Zielmärkten der Phoenix Mecano-Gruppe setzte sich auch im dritten Quartal 2021 fort. Kumuliert erzielte die Gruppe in den ersten neun Monaten zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Auftragseingang. Die Ergebnissituation zeigte sich ebenfalls deutlich verbessert.

Die herausfordernde Situation in den Beschaffungsmärkten und den Lieferketten verhinderte eine noch bessere Performance. Durch vorausschauendes Management der Lieferantenbasis und die Weitergabe der teils erheblichen Kostensteigerungen gelang es Phoenix Mecano, die Auswirkungen der Lieferkettensituation auf die Gruppenresultate zu minimieren.

So bleibt der Ausblick positiv und die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 kann bestätigt werden.

In den ersten drei Quartalen 2021 steigerte die Phoenix Mecano-Gruppe den konsolidierten Bruttoumsatz um 22,7% von EUR 498,3 Mio. auf EUR 611,4 Mio. Das organische Wachstum in Lokalwährung betrug 22,6%. Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 606,0 Mio. (Vorjahr EUR 494,6 Mio.). Der Auftragseingang legte um 20,6% zu von EUR 535,8 Mio. auf EUR 646,1 Mio. Die Book-to-bill Ratio für die ersten neun Monate betrug 105,7%, ein Wert, der auch in den kommenden Monaten fortgesetztes Wachstum ermöglichen sollte.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 92,7% von EUR 21,3 Mio. auf EUR 41,1 Mio. und der betriebliche Cashflow um 40,5% von EUR 40,9 Mio. auf EUR 57,5 Mio.

Das Periodenergebnis nach Steuern lag mit EUR 27,3 Mio. um 139,0% über dem Vorjahr (EUR 11,4 Mio.).

Mit diesen Eckwerten liegt die Phoenix Mecano-Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2019.

Entwicklung der Sparten

In der Sparte DewertOkin Technology Group (DOT Group) nahm der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2021 um 31,9% zu und lag bei EUR 292,6 Mio. Akquisitionsbereinigt und in Lokalwährung betrug die Zunahme 30,9%. Der Auftragseingang stieg um 9,8% auf EUR 277,4 Mio. Der betriebliche Cashflow reduzierte sich um 13,5% auf EUR 13,1 Mio. und das Betriebsergebnis um 13,8% auf EUR 8,3 Mio.

Für den führenden Lösungsanbieter von elektrifizierten Antriebssystemen für die Möbelindustrie ist das Jahr 2021 geprägt von starken Kostensteigerungen und Verfügbarkeitsproblemen bei Halbleitern und bei Rohstoffen, insbesondere Industriemetallen und Kunststoffgranulaten. Auch exorbitant gestiegene Frachtkosten und pandemiebedingte Lockdowns wichtiger Frachthäfen stellten die global tätige DOT Group vor grosse Herausforderungen.

Das Management setzte im Jahresverlauf eine Reihe von gezielten Massnahmen im strategischen Einkauf um. Die Effekte der notwendig gewordenen Preiserhöhungen kommen aufgrund der komplexen Lieferketten erst mit einigen Monaten Verzögerung voll zum Tragen. Die strategischen Wachstumsinvestitionen in Produktionskapazität und Produktentwicklung werden im Hinblick auf den geplanten Teilbörsengang der Sparte konsequent fortgesetzt.

In der Sparte Industrial Components erhöhte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 der Bruttoumsatz um 16,6% auf EUR 168,7 Mio. (Vorjahr: EUR 144,6 Mio.) und der Auftragseingang stieg um 41,2% auf EUR 206,3 Mio. (Vorjahr: EUR 146,1 Mio.). Organisch und in Lokalwährung nahm der Bruttoumsatz um 16,6% zu. Der betriebliche Cashflow stieg um 216,6% auf EUR 19,9 Mio. und das Betriebsergebnis lag bei EUR 13,9 Mio.

Durch das strukturelle Wachstum im Bereich der industriellen Automatisierung hielt die Erholung im Marktsegment von Rose+Krieger im dritten Quartal an und führte zu einem historisch hohen Auftragsbestand.

Aufgrund der derzeit allerorts stockenden Lieferketten platzierten die Kunden des Geschäftsbereichs Electrotechnical Components Bestellungen mit längerem Vorlauf. Die Folge waren erhöhte Auftragseingänge in den Hauptmärkten Europa und Asien, sodass die Produktionskapazitäten in Tunesien vorübergehend erweitert wurden.

Die Geschäftsbereiche Rugged Computing und Measuring Technology erfreuten sich einer hohen Nachfrage aus Europa. Diese Entwicklung schlug sich auch in weiter verbesserten Betriebsergebnismargen nieder.

In der Sparte Enclosure Systems stieg der Bruttoumsatz in den ersten drei Quartalen 2021 um 13,8% auf EUR 150,1 Mio., organisch und in Lokalwährung betrug die Zunahme 15,7%. Der Auftragseingang erhöhte sich um 18,5% auf EUR 162,3 Mio. Der betriebliche Cashflow lag bei EUR 25,9 Mio. (Vorjahr: EUR 18,9 Mio.). Das Betriebsergebnis nahm von EUR 13,5 Mio. auf EUR 21,3 Mio. um 57,6% zu.

Preiserhöhungen konnten parallel zu den Preissteigerungen im Rohmaterialbereich weitergegeben werden. So lag die EBIT-Marge im dritten Quartal wieder knapp über 14%. Im Zuge von Megatrends wie Internet-of-Things-Anwendungen und industrieller Digitalisierung wiesen die Endmärkte für Elektronikgehäuse und Mensch-Maschine-Schnittstellen hohe Wachstumsraten auf. Die Aktivitäten im Projektgeschäft mit explosionsgeschützten Gehäusen blieben hingegen noch gedämpft.

Ausblick

In vielen für die Phoenix Mecano-Gruppe relevanten Endmärkten und Marktregionen herrscht weiterhin ein positives Umfeld. Die globalen Indizes der Industriekonjunktur (IHS Markit) und Geschäftsaussichten (PMI) bildeten sich in den vergangenen Monaten leicht zurück, verblieben aber überwiegend in der Wachstumszone. Ökonomen betrachten die gestiegenen Inflationsrisiken aufgrund der globalen Lieferkettenprobleme inzwischen mit Aufmerksamkeit.

Phoenix Mecano ist in strukturell wachsenden, von globalen Megatrends getriebenen Zukunftsmärkten tätig. Die Gruppenleitung geht davon aus, dass Phoenix Mecano im derzeitigen Umfeld den Umsatz weiter steigern und die Profitabilität verbessern kann. Die Initiativen zur Weiterentwicklung der Unternehmung, insbesondere laufende Investitionsprogramme, werden daher auch im kommenden Jahr konsequent fortgesetzt.

Management und Verwaltungsrat bekräftigen vor diesem Hintergrund die zum Halbjahr 2021 aktualisierte Guidance für das Gesamtjahr mit einem Betriebsgewinn von mehr als EUR 43 Mio.

Weitere Auskünfte: Phoenix Mecano Management AG Dr. Rochus Kobler / CEO Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten Telefon: +41 (0)43 255 4 255 info@phoenix-mecano.com https://www.phoenix-mecano.com

Über Phoenix Mecano Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 7'500 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von rund EUR 687 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die professionelle und kostengünstige Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt-technik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

Resultate 1. - 3. Quartal 2021 in Zahlen (in Mio EUR)

1-9 1-9 in % 2020* 2021

Auftragseingang 535.8 646.1 20.6

Bruttoumsatz 498.3 611.4 22.7

davon Sparte:

DewertOkin Technology (DOT) 221.8 292.6 31.9

Industrial Components 144.6 168.7 16.6

Enclosure Systems 131.9 150.1 13.8

Nettoumsatz 494.6 606.0 22.5

Betrieblicher Cashflow 40.9 57.5 40.5 Marge 8.2% 9.4%

Betriebsergebnis 21.3 41.1 92.7 Marge 4.3% 6.7%

davon Sparte:

DewertOkin Technology (DOT) 9.6 8.3 -13.8 4.3% 2.8% Industrial Components -1.9 13.9 845.8 -1.3% 8.2% Enclosure Systems 13.5 21.3 57.6 10.3% 14.2% Sonstiges 0.1 -2.4

Periodenergebnis 11.4 27.3 139.0 Marge 2.3% 4.5%

* Spartenzahlen an die neue Spartenstruktur 2021 angepasst

Resultate 3. Quartal 2021 in Zahlen (in Mio EUR)

7-9 7-9 in % 2020* 2021

Auftragseingang 215.7 205.8 -4.6

Bruttoumsatz 196.2 207.1 5.6

davon Sparte:

DewertOkin Technology (DOT) 103.2 98.5 -4.6

Industrial Components 49.3 57.7 17.1

Enclosure Systems 43.7 50.9 16.5

Nettoumsatz 195.1 204.5 4.9

Betrieblicher Cashflow 22.4 22.1 -1.2 Marge 11.4% 10.7%

Betriebsergebnis 14.9 16.4 10.5 Marge 7.6% 7.9%

davon Sparte:

DewertOkin Technology (DOT) 7.4 4.0 -46.0 7.2% 4.1% Industrial Components 1.5 5.3 241.4 3.1% 9.1% Enclosure Systems 4.9 7.9 60.1 11.3% 15.5% Sonstiges 1.1 -0.8 -165.- 5

Periodenergebnis 10.2 10.7 5.1 Marge 5.2% 5.2%

* Sparten an die neue Spartenstruktur 2021 angepasst

