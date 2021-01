DGAP-Adhoc: PIERER Mobility AG: Information zur Veräußerung eigener Aktien (deutsch)

PIERER Mobility AG: Information zur Veräußerung eigener Aktien

20.01.2021 / 17:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung

Information zur Veräußerung eigener Aktien

Wels, 20. Jänner 2021

PIERER Mobility AG: Erhöhung des Free-Floats durch Veräußerung eigener Aktien

Veröffentlichung gemäß § 65 Abs. 1a AktG und § 119 Abs. 9 BörseG 2018 iVm §§ 3, 4 und 5 VeröffentlichungsV 2018

Erhöhung des Free-Floats durch Veräußerung eigener Aktien an ausgewählte Investoren

Der Vorstand hat heute beschlossen, sämtliche in der PIERER Mobility AG vorhandenen eigenen Aktien an ausgewählte institutionelle Investoren bzw. strategische Partner zu veräußern, um den Streubesitz weiter zu erhöhen und die Handelsliquidität zu verbessern sowie den Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft verfügt über 193.340 Stück eigene Aktien; dies entspricht rund 0,86% des Grundkapitals. Aktuell beträgt der Streubesitz knapp 34%.

Rechtliche Grundlage und Hinweisbekanntmachung

Der Vorstand der PIERER Mobility AG hat beschlossen, auf Grundlage der Rückkaufs- und Wiederverkaufsermächtigung für eigene Aktien der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. Oktober 2019 eine Veräußerung eigener Aktien durchzuführen.

Die eigenen Aktien werden an ausgewählte institutionelle Investoren und/oder strategische Geschäftspartner unter Ausschluss des Bezugsrechts/Wiederkaufsrechts der Aktionäre und nicht über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot veräußert.

Die Gesellschaft wird am 21. Jänner 2021 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung (in Form einer Hinweisbekanntmachung) sowie unter https://www.pierermobility.com/investor-relations/aktie/ in der Rubrik "Aktienverwertung" einen Bericht gemäß § 65 Abs. 1b iVm § 171 Abs. 1 AktG über die Wiederveräußerung der eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts/Wiederkaufsrechts der Aktionäre auf Grundlage der Rückkaufs- und Wiederverkaufsermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Oktober 2019 veröffentlichen. Die Zustimmung des Aufsichtsrates zu diesem Veräußerungsprogramm wird für den 5. Februar 2021 erwartet.

Veräußerung eigener Aktien:

1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung: 4. Oktober 2019.

2. Tag der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses: am 4. Oktober 2019 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem gemäß § 119 Abs 7 BörseG 2018; am 8. Oktober 2019 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

3. Dauer der Veräußerung (Durchführung): voraussichtlich im Zeitraum vom 8. Februar 2021 bis zum 30. April 2021.

4. Aktiengattung: nennwertlose Inhaberaktien ( ISIN AT0000KTMI02 ).

5. Beabsichtigtes Volumen der Veräußerung: bis zu 193.340 Stück eigene Aktien der PIERER Mobility AG (dies entspricht rund 0,86 Prozent des Grundkapitals).

6. Preisgrenzen (höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie): Der zu erzielende Gegenwert pro Stückaktie darf jeweils den durchschnittlichen ungewichteten Börseschlusskurs an der SIX Swiss Exchange der vergangenen 5 Handelstage um nicht mehr als 5% unterschreiten oder übersteigen.

7. Art der Veräußerung: außerbörslich; ohne öffentlichem Angebot.

8. Zweck der Veräußerung: Verkauf der eigenen Aktien an ausgewählte institutionelle Investoren und/oder strategische Geschäftspartner unter Ausschluss des Bezugsrechts/Wiederkaufsrechts der Aktionäre, um den Streubesitz weiter zu erhöhen und die Handelsliquidität zu verbessern sowie den Aktionärskreis zu erweitern.

9. Auswirkung auf die Börsezulassung: keine.

Hinweis gemäß § 5 Abs. 4 VeröffentlichungsV 2018 Die gemäß § 7 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen der Veräußerung eigener Aktien sowie allfällige gemäß § 6 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichende Änderungen werden auf der Webseite der PIERER Mobility AG unter https://www.pierermobility.com/investor-relations/aktie unter der Rubrik "Aktienverwertung" veröffentlicht.

Rechtlicher Hinweis

Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Michaela Friepeß, Tel.: +43 (0)7242 / 69402 Email: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Telefon: +43 (0) 7242 69 402 E-Mail: ir@pierermobility.com Internet: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02

WKN: A2JKHY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1162084

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

