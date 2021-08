DGAP-Adhoc: PIERER Mobility AG: Weitere Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

PIERER Mobility AG: Weitere Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021

26.08.2021 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Wels, 26. August 2021

PIERER Mobility AG: Weitere Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021

* Anhaltend positive globale Nachfrage nach motorisierten Zweirädern (Motorräder und E-Bicycles) führt zu erneuter Anhebung der Umsatzprognose

Aufgrund der anhaltend positiven globalen Nachfrage nach motorisierten Zweirädern (Motorrädern und E-Bicycles) gibt der Vorstand heute bekannt, die im April 2021 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 erneut anzuheben.

Trotz der anhaltenden COVID-19 bedingten Herausforderungen in den Lieferketten bleibt der Ausblick weiterhin positiv und der Vorstand erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf EUR 1.900 Mio. - EUR 2.000 Mio. (bisherige Umsatzprognose 2021: EUR 1.850 Mio. - EUR 1.950 Mio.). Die Prognose für die EBIT Marge in Höhe von 8 - 9% und die EBITDA-Marge > 15% bleibt unverändert aufrecht.

