DGAP-Adhoc: plenum AG: Fortgeschrittene Gespräche für Zukauf im Bereich Finanzinstitute (deutsch)

Frankfurt am Main, den 04. November 2021, 18.00 Uhr (UTC+1)

Die plenum AG befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zum Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der RFC Professionals GmbH, Oestrich Winkel. Die 2012 gegründete Beratungsgesellschaft ist mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Umsatz von rund EUR 6 Mio. in Deutschland und Österreich aktiv.

Die plenum AG beabsichtigt, mit der Transaktion die Lieferfähigkeit in der Geschäftseinheit Finanzinstitute im Schwerpunkt Risikomanagement, Finanzen und Banksteuerung sowie das branchenübergreifende Beratungsprofil im Kontext Nachhaltigkeits- und Compliance Management sowie Information Governance weiter zu verstärken.

In Abhängigkeit der Gremienzustimmungen rechnen beide Parteien mit einem erfolgreichen Abschluss der Gespräche im 4. Quartal 2021.

