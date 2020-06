plenum AG: plenum AG stärkt mit der Akquisition der Unternehmensberatung Atzelberg &Co seine Prozessdigitalisierungskompetenz im Geschäftsfeld Kreditinstitute

29.06.2020 / 09:43 CET/CEST

Die plenum AG hat das Frankfurter Beratungshaus Atzelberg GmbH & Co KG, einen mittelständischen Spezialisten für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Finanzindustrie, mit Wirkung zum 01. Juli 2020 akquiriert. Mit dieser Akquisition verstärkt die plenum AG ihr etabliertes Beraterteam in der Branche Kreditinstitute um weitere 10 spezialisierte Berater und setzt die qualitative Wachstumsstrategie an der Schnittstelle von Business und IT in einem dynamischen Markt konsequent fort.

Atzelberg &Co verfügt über fundiertes Know-how zur Optimierung und Digitalisierung komplexer end-to-end Geschäftsprozesse im Bereich Kredit- und Wertpapier-Processing. Das akquirierte Team fügt sich damit ideal in zwei wesentliche Themenfelder der plenum AG im Segment Banking ein und stärkt darüber hinaus die dynamisch wachsenden, branchenneutralen Einheiten Digital Advisory und Process Advisory. "Und auch kulturell passt das Team sehr gut zur plenum Philosophie", sind sich die verantwortlichen Managing Partner Stephan Schmid und Vorstand Ulf Wohlers sicher.

Das gesamte Atzelberg-Team einschließlich der Gründungspartner bleibt aktiv an Bord. "Innerhalb der größeren plenum Organisation können wir unsere Kompetenzen noch wirkungsvoller im Sinne unserer Kunden und Mitarbeiter weiterentwickeln", freut sich der Geschäftsführer und einer von drei Gründungspartnern der Atzelberg GmbH & Co KG, Dr. Ralf Henning Krause, auf die zukünftige Zusammenarbeit. Das Unternehmen wird über die nächsten sechs bis zwölf Monate vollständig in die Strukturen der plenum AG integriert.

Über die plenum AG:

Die plenum AG ( ISIN DE000A161Z44 ) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleiten und gestalten über 100 plenum Berater seit über 30 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz in den drei Kernbranchen Banken, Energie & Mobilität und Versicherungen.

plenum besetzt die drei Schwerpunktthemen Digital Advisory, Process Advisory sowie Risk & Compliance Advisory und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

Frankfurt am Main, 29. Juni 2020

Kontakt: plenum AG Investor Relations The Squaire West 15, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main EMail: aktie@plenum.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: plenum AG THE SQUAIRE 15 - Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69-6435524-40 Fax: +49 (0)69-6435524-60 E-Mail: aktie@plenum.de Internet: www.plenum.de

ISIN: DE000A161Z44

WKN: A161Z4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1080731

