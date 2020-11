Polyphor erhält von der Cystic Fibrosis Foundation einen Förderbetrag von bis zu 3,3 Mio. USD zur Unterstützung der klinischen Entwicklung des inhalierbaren Antibiotikums Murepavadin

Allschwil, Schweiz, 24. November 2020

- Die Förderung wird zur Finanzierung einer geplanten Phase-Ib/IIa-Studie mit inhalierbarem Murepavadin dienen, einem Antibiotikum der neuen Klasse zur Behandlung chronischer Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Mukoviszidose

- Das Entwicklungsprogramm wird derzeit gemeinsam von Polyphor und der Europäischen «Innovative Medicines Initiative» (IMI) bis zum Ende der geplanten Phase-Ia-Studie finanziert

Polyphor (SIX: POLN) gab heute eine Finanzierungsvereinbarung mit der Cystic Fibrosis Foundation (CFF) bekannt, um die klinische Entwicklung von inhalierbarem Murepavadin, einer neuartigen Antibiotikaklasse für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose voranzutreiben. Inhalierbares Murepavadin ist ein hochwirksames und selektives Antibiotikum gegen Pseudomonas aeruginosa, einschliesslich multiresistenter Stämme. Mukoviszidose ist durch chronische bakterielle Infektionen und schwere Entzündungen gekennzeichnet, die zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Lungenfunktion führen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Polyphor bis zu 3,3 Mio. USD zur Finanzierung einer klinischen Studie der Phase Ib/IIa mit inhalierbarem Murepavadin als Folgestudie zu einer Phase-Ia-Studie an gesunden Freiwilligen unter Einsatz der eFlow(R) Inhalations-Technology (PARI Pharma GmbH), deren Beginn unmittelbar nach der Genehmigung der Clinical Trial Application (CTA) geplant ist. Die Phase-Ib/IIa-Studie an Erwachsenen mit Mukoviszidose, in der die Sicherheit und Verträglichkeit (sowohl insgesamt als auch lokal) von inhalierbarem Murepavadin mit aufsteigender Dosierung untersucht wird, soll nach Abschluss der Phase-Ia-Studie voraussichtlich im vierten Quartal 2021 starten. Das Therapeutics Development Network (TDN) der Cystic Fibrosis Foundation wird den gesamten klinischen Entwicklungspfad für inhalierbares Murepavadin unterstützend begleiten.

«Die Pseudomonas aeruginosa-Infektion ist eine der Hauptursachen für den Rückgang der Lungenfunktion bei Menschen mit Mukoviszidose, und unser neuartiges Antibiotikum, das inhalierbare Murepavadin, hat das Potenzial, das Behandlungsparadigma zu verändern und das Leben der Patientinnen und Patienten zu verbessern», sagte Gokhan Batur, Chief Executive Officer von Polyphor. «Dies ist bereits die zweite Förderung von Polyphor durch die Cystic Fibrosis Foundation, deren Unterstützung nahezu jedes heute verfügbare Mukoviszidose-spezifische Medikament ermöglicht hat. Mit den Fördergeldern werden wir die klinische Entwicklung von inhalierbarem Murepavadin weiter voranbringen, und wir danken der Cystic Fibrosis Foundation sehr für ihr Vertrauen und ihre anhaltende Unterstützung».

Über inhalierbares Murepavadin: Polyphors inhalierbares Murepavadin wird derzeit als spezifisches Antibiotikum für die Behandlung von chronischen Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Menschen mit Mukoviszidose entwickelt. Es ist das erste Mitglied von Polyphors neuartiger Antibiotika-Klasse OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics), die von Polyphor gemeinsam mit der Universität Zürich entdeckt wurde und einen einzigartigen Wirkmechanismus aufweist. Basierend auf den Daten des präklinischen Programms für inhalierbares Murepavadin, die im Vergleich zur intravenösen Formulierung auf erheblich höhere Sicherheitsmargen (mindestens 5-10 Mal) hinweisen, plant Polyphor zur Zeit den Beginn des klinischen Entwicklungsprogramms. Bis zum Ende der geplanten Phase-Ia-Studie wird das Programm gemeinsam von Polyphor und der Europäischen «Innovative Medicines Initiative» (IMI) finanziert. Inhalierbares Murepavadin ist auch Teil des «iABC-Projekts», eines europaweiten Programms zur Entwicklung inhalierbarer Antibiotika, das von einem Konsortium führender Lungenspezialisten und Forschungseinrichtungen in verschiedenen europäischen Ländern durchgeführt wird. Die Förderung durch die Cystic Fibrosis Foundation ermöglicht die weitere Entwicklung bis zum Ende einer Phase Ib/IIa-Studie.

Infektionen bleiben trotz der Verfügbarkeit von CFTR-Modulatoren ein erhebliches Problem für Menschen mit Mukoviszidose, die neue Behandlungsoptionen benötigen. Im Falle einer kommerziellen Zulassung wäre inhalierbares Murepavadin die erste neue Klasse von Antibiotika für gramnegative Erreger in den letzten 50 Jahren. Es wäre auch potenziell der erste Wirkstoff, der spezifisch auf Pseudomonas aeruginosa-Bakterien abzielt, im Gegensatz zur derzeitigen Standardbehandlung, den inhalierbaren Breitspektrum-Antibiotika.

Über Polyphor Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz verschrieben hat und dabei seine weltweit führende Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform nutzt. Polyphor treibt Balixafortide (POL6326) in einer Phase-III-Studie in Kombination mit Eribulin bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs voran und untersucht das Potenzial von Balixafortide in anderen Krebsindikationen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das so genannte Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt. OMPTA stellt potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren dar. Das führende OMPTA-Programm des Unternehmens ist eine inhalierbare Formulierung von Murepavadin zur Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

