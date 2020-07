DGAP-Adhoc: Polyphor stärkt finanzielle Flexibilität mit aktiengebundener Finanzierung in Höhe von CHF 19.3 Millionen (deutsch)

Polyphor stärkt finanzielle Flexibilität mit aktiengebundener Finanzierung in Höhe von CHF 19.3 Millionen

Allschwil, 28. Juli 2020

Polyphor stärkt finanzielle Flexibilität mit aktiengebundener Finanzierung in Höhe von CHF 19.3 Millionen

Die Polyphor AG (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass sie mit dem französischen Unternehmen IRIS eine aktiengebundene Finanzierung vereinbart hat, um über einen Zeitraum von zwei Jahren einen Bruttobetrag von bis zu CHF 19.3 Millionen aufzunehmen. IRIS wird Polyphor-Aktien erhalten, die aus dem bedingten Kapital des Unternehmens auf der Grundlage eines zinsfreien Pflichtwandelanleihen-Programms geschaffen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen von Polyphor, die gestaffelte Finanzierung auszusetzen oder zu beenden.

"Wir sind ermutigt durch die Fortschritte, die wir bei der Umsetzung der erneuerten Strategie von Polyphor gemacht haben, um unsere Entwicklungs-Pipeline in der Onkologie und bei neuartigen Antibiotika voranzubringen. Insbesondere freuen wir uns, dass unsere Phase-III-Studie mit Balixafortide mit mittlerweile 335 randomisierten Patientinnen trotz der Herausforderungen durch COVID-19 voranschreitet. Wir glauben, dass Balixafortide das Potenzial hat, zu einem wichtigen Durchbruch in der Behandlung von Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs zu werden", sagt Gökhan Batur, CEO von Polyphor. "Die Flexibilität des geplanten Finanzierungsinstruments ermöglicht es uns, die Kontinuität der Entwicklung von Balixafortide in der Indikation Brustkrebs sicherzustellen. Das ist für uns eine wichtige strategische Notwendigkeit. Darüber hinaus können wir das Potenzial von Balixafortide auch bei anderen Krebsindikationen erforschen".

IRIS hat sich verpflichtet, auf monatlicher Basis über einen Zeitraum von zwei Jahren vierundzwanzig Tranchen von jeweils CHF 800'000.- an ungesicherten Nullkupon-Pflichtwandelanleihen zu kaufen. Je nach den Finanzierungsbedürfnissen von Polyphor kann das Programm in Bezug auf den Zeitraum und die Grösse der Tranchen massgeschneidert werden. Während der Laufzeit der Finanzierung wird IRIS jeden Monat die Pflichtwandelanleihen mit einem Abschlag auf den geltenden volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Aktien umwandeln. Es ist zu erwarten, dass diese Aktien auf dem Markt oder in Blocktrades verkauft werden.

Für Investoren:

Für Investoren: Hernan Levett Chief Financial Officer Polyphor Ltd. Tel: +41 61 567 16 00 E-Mail: IR@polyphor.com

Für Medien: Stephan Feldhaus Feldhaus & Partner GmbH Tel: +41 79 865 92 56 Email: feldhaus@feldhaus-partner.ch

Über Polyphor Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz verschrieben hat und dabei seine weltweit führende Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform nutzt. Polyphor treibt Balixafortide (POL6326) in einer Phase-III-Studie in Kombination mit Eribulin bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs voran und untersucht das Potenzial von Balixafortide in anderen Krebsindikationen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das so genannte Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt. OMPTA stellt potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren dar. Das führende OMPTA-Programm des Unternehmens ist eine inhalierbare Formulierung von Murepavadin zur Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

