DGAP-Adhoc: Portigon AG: Portigon AG kündigt Programm zum Kauf bestimmter Anleihen der Portigon AG und der Portigon Finance Curaçao N.V. an (deutsch)

Portigon AG: Portigon AG kündigt Programm zum Kauf bestimmter Anleihen der Portigon AG und der Portigon Finance Curaçao N.V. an

09.02.2022 / 13:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Am 9. Februar 2022 hat die Portigon AG mit sofortiger Wirkung ein Kaufprogramm (nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) genehmigt, das von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft verwaltet wird und gemäß dem die Portigon AG von Zeit zu Zeit die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten, von der Portigon AG oder der Portigon Finance Curaçao N.V. (einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Portigon AG) begebenen Schuldverschreibungen durch Käufe am offenen Markt oder über private Transaktionen erwerben kann. Die Portigon AG kann das Programm jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Benachrichtigung der Anleihegläubiger beenden.

Issuer Description of the Notes ISIN Portigon Finance EUR 21,200,000 Floating Rate Notes XS012431- Curaçao N.V. due February 2023 2280 Portigon Finance JPY 10,000,000 4.360% Notes due XS009466- Curaçao N.V. March 2029 4017 Portigon AG EUR 28,000,000 Floating Rate Notes XS010025- due July 2029 6139 Portigon Finance EUR 10,000,000 Floating Rate Notes XS011750- Curaçao N.V. due September 2030 9157 Portigon Finance EUR 40,000,000 Floating Rate Notes XS012268- Curaçao N.V. due January 2031 8665 Portigon Finance EUR 20,000,000 6.140% Notes due XS012408- Curaçao N.V. February 2031 5282 Portigon Finance EUR 50,000,000 Floating Rate Notes XS009749- Curaçao N.V. due May 2038 1871 Portigon Finance EUR 60,060,000 5.110% Notes due XS009490- Curaçao N.V. March 2039 3886 Portigon Finance EUR 30,000,000 Floating Rate Notes XS010460- Curaçao N.V. due November 2039 5653 Portigon Finance EUR 60,000,000 Floating Rate Notes XS012268- Curaçao N.V due January 2041 8749 Portigon AG

Kontakt: Walter Ehlen Leiter Unternehmenssteuerung Portigon AG Völklinger Str. 4 40219 Düsseldorf Walter.Ehlen@portigon-ag.de Tel. +49 (0) 211 890 995 10

Sprache: Deutsch Unternehmen: Portigon AG Völklinger Str. 4 40219 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 211-890 995 05 Fax: +49 (0) 211-890 995 84 E-Mail: Dr.Carsten.Hellinger@portigon-ag.de Internet: www.portigon-ag.de

ISIN: DE0008364902, XS0100256139

WKN: 836490 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); Börse Luxemburg EQS News ID: 1278562

