DGAP-Adhoc: PREOS Real Estate AG beschließt Internationalisierung ihres Geschäftsmodells (deutsch)

10.09.2020 / 13:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

PREOS Real Estate AG beschließt Internationalisierung ihres Geschäftsmodells

- Gründung von internationalen Investmentvehikeln geplant

- Börsennotiz der Investmentgesellschaften geplant

- Tokenisierung der jeweiligen Aktien geplant

Leipzig, 10.09.2020 - Der Vorstand der PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850 , m:access) hat heute ein Konzept zur Globalisierung des PREOS-Geschäftsmodells beschlossen. In diesem Zuge sollen jeweils länderbezogene Investmentvehikel gegründet werden. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem jeweiligen Zielmarkt börsennotiert oder in bereits börsennotierte Gesellschaften eingebracht werden. Anschließend ist geplant, die Aktien der jeweiligen börsennotierten Gesellschaften zu tokenisieren. Hierzu plant die PREOS, eine eigenständige Technologie-Gesellschaft aufzusetzen, die die für die Tokenisierung erforderliche Blockchain-Technologie bündelt und sich zudem mit der Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den Bereichen Immobilieninvestment sowie Immobilienverwaltung und -management befasst.

PREOS plant, künftig gezielt in den Erwerb großvolumiger Immobilien in Luxemburg und Paris und anschließend in London, Wien, Mailand und Madrid zu investieren. Erste Investitionen in Immobilien in Luxemburg und Paris sollen bereits ab dem vierten Quartal 2020 erfolgen. Zu diesem Zweck hat die PREOS zunächst eine Digitalisierung des Immobilienmarktes von Luxemburg in Auftrag gegeben. Die Digitalisierung der Märkte Paris, London, Wien, Mailand und Madrid soll bis Ende 2021 folgen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG sagt: 'Wir werden unser in Deutschland sehr erfolgreiches Geschäftsmodell künftig auch in anderen attraktiven internationalen Märkten umsetzen und damit Mehrwert für PREOS generieren. Für Investoren bieten wir durch die geplante Tokenisierung der Aktien unserer länderspezifischen Investmentgesellschaften innovative und sehr fokussierte Investmentmöglichkeiten. Investoren können, entweder jeweils zielmarktbezogen oder alternativ über die PREOS als Holdinggesellschaft, gesamtmarktbezogen in großvolumige Immobilien in europäischen Toplagen investieren.'

Sprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de

ISIN: DE000A2LQ850

ISIN: DE000A2LQ850

WKN: A2LQ85

