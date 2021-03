ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Dividendenvorschlag von 0,18 EUR je Aktie beschlossen mit der Absicht eine weitere Dividendenausschüttung von 0,35 EUR je Aktie im vierten Quartal 2021 vorzuschlagen

Frankfurt am Main, 22. März 2021 - Nach Beratung mit dem Aufsichtsrat hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung der ProCredit Holding am 27. Mai 2021 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt 10,6 Mio. EUR bzw. 0,18 EUR je Aktie vorzuschlagen. Die vorgeschlagene Dividende entspricht 20 Basispunkten der harten Kernkapitalquote der ProCredit Gruppe und somit dem Höchstwert der bis zum 30. September 2021 gültigen Empfehlung der Europäischen Zentralbank für Dividendenausschüttungen. Der Aufsichtsrat der ProCredit Holding hat diesem Vorschlag zugestimmt. Der Vorstand beabsichtigt in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat darüber hinaus, bis spätestens zum 31. Dezember 2021 einer gegebenenfalls einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung, eine weitere Dividendenausschüttung in Höhe von 0,35 EUR je Aktie vorzuschlagen, sofern dem keine Kommunikation der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank entgegensteht.

Im Falle einer Ausschüttung auch der zweiten geplanten Dividende würde die Gesamtausschüttung einem Drittel der kumulierten Konzernergebnisse der Geschäftsjahre 2019 und 2020 und somit der Dividendenpolitik der ProCredit Holding entsprechen. Für das Jahr 2019 wurde aufgrund der seinerzeit bestehenden Empfehlungen der Aufsichtsbehörden keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die ProCredit Gruppe wird das Geschäftsjahr 2020 mit einem Konzernergebnis in Höhe von 41,4 Mio. EUR abschließen. Das Konzernergebnis entspricht einer Eigenkapitalrendite von 5,3 % und stellt die Solidität des Geschäftsmodells in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2020 weiter unter Beweis.

Der Geschäftsbericht 2020 der ProCredit Gruppe, der nichtfinanziellen Impact Report 2020 sowie der Offenlegungsbericht 2020 werden am 25. März 2021 veröffentlicht.

