DGAP-Adhoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisberger aus dem Verwaltungsrat (deutsch)

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisberger aus dem Verwaltungsrat

Promaxima Immobilien AG - Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisberger aus dem Verwaltungsrat

Luzern, 10. Januar 2020 - Frau Marie-Therese Röthlisberger tritt aus persönlichen Gründen per sofort aus dem Verwaltungsrat der Promaxima Immobilien AG zurück.

Anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine(n) geeignete(n) Nachfolger(in) vorschlagen.

Kontakt Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00

Über Promaxima Immobilien AG

Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz.

Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GLRHGWYFDS Dokumenttitel: Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisberger aus dem Verwaltungsrat

Sprache: Deutsch Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9 / C.0.2 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 44 322 80 00 Fax: +41 44 322 80 00 E-Mail: info@promaxima.ch Internet: www.promaxima.ch/

ISIN: CH0306782977 Valorennummer: A2APPZ Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 950863

