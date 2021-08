DGAP-Adhoc: PVA TePla - Gruppe erhält Großauftrag von der Siltronic AG (deutsch)

PVA TePla - Gruppe erhält Großauftrag von der Siltronic AG

^ DGAP-Ad-hoc: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge PVA TePla - Gruppe erhält Großauftrag von der Siltronic AG

27.08.2021 / 16:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PVA TePla - Gruppe erhält Großauftrag von der Siltronic AG

Die PVA Crystal Growing Systems GmbH, 100%ige Tochtergesellschaft der PVA TePla AG ( ISIN DE0007461006 ) hat heute von der Siltronic AG einen Auftrag zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen zur Herstellung von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie in Höhe von 95 Mio. EUR erhalten. Der Auftrag steht im Zusammenhang mit dem von der Siltronic AG beschlossenen Bau einer zweiten 300 mm-Fabrik in Singapur.

Der heute erhaltene Auftrag wird für die PVA TePla-Gruppe in den Jahren 2023 bis 2025 umsatz- und ertragswirksam werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

'Seit geraumer Zeit verzeichnet unsere PVA TePla - Gruppe eine deutlich steigende Nachfrage nach Produktionsanlagen aus der Halbleiterindustrie. Durch die wachsende Digitalisierung in vielen Lebensbereichen und durch die steigende Miniaturisierung von Halbleiter-Bauelementen sehen wir auch in den nächsten Jahren für unser Unternehmen eine vielversprechende Entwicklung. Der nun erhaltene Auftrag von unserem langjährigen Kunden Siltronic, der im Rahmen seiner kürzlich bekannt gegebenen Investition seine Halbleiter-Waferfertigung in Singapur deutlich ausbaut, unterstreicht diesen Markttrend', sagt der Vorstandsvorsitzende der PVA TePla AG, Manfred Bender.

Oliver Höfer, Vorstand Produktion der PVA TePla AG, ergänzt: 'Es freut mich, dass wir unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Siltronic AG auch in diesem großen Projekt fortsetzen können. Unsere einzigartige Expertise im Bau hochkomplexer Produktionsanlagen ist durch diesen Auftrag wieder einmal unter Beweis gestellt worden.'

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn Investor Relations Phone: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com

27.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com

ISIN: DE0007461006

WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1229512

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1229512 27.08.2021 CET/CEST

°