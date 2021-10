Q-SOFT Verwaltungs AG: Vorläufige Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2020/2021, Gesellschaft verzichtet auf Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2020/2021

Vorläufige Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2020/2021 Gesellschaft verzichtet auf Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2020/2021

Die Q-Soft Verwaltungs AG weist ihre vorläufigen Geschäftszahlen (HGB, untestiert) für das am 30.09.2021 beendete Geschäftsjahr 2020 / 2021 wie folgt aus:

Jahresergebnis nach Steuern: - TEUR 72 (Vorjahr + TEUR 12) Bilanzergebnis - TEUR 41 (Vorjahr + TEUR 135) Bilanzsumme: TEUR 4.763 (30.09.2020: TEUR 4.958) Eigenkapitalquote: 34,2 % (30.09.2020: 36,4 %)

Die Q-Soft Verwaltungs AG hat das Geschäftsjahr 2020/2021 auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 72 (Vorjahr + TEUR 12) abgeschlossen. Wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft haben die Dividendenerträge aus ihren Beteiligungen, die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr unterschiedlich entwickelt haben. Während die RCM Beteiligungs AG eine auf EUR 0,07 erhöhte Dividende ausgezahlt hat, war seitens der KST Beteiligungs AG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 nicht zur Auszahlung gekommen.

Gleichzeitig hat die Q-Soft Verwaltungs AG im letzten Geschäftsjahresquartal im Bereich ihres Beteiligungsportfolios auf eine kleinere Beteiligung vorsorglich eine Risikovorsorge in Höhe von TEUR 60 gebildet. Da die Q-Soft Verwaltungs AG angesichts der weiterhin erfreulichen Entwicklung ihres Beteiligungsportfolios die Realisierung vorhandener stiller Reserven bewusst nicht vorgenommen hat, verzichtet die Gesellschaft auf die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020/2021. Die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung für das heute begonnene Geschäftsjahr ist aus heutiger Sicht wesentlich von der Dividendenpolitik der beiden wesentlichen Beteiligungen der Gesellschaft, der RCM Beteiligungs AG und der KST Beteiligungs AG abhängig.

Insgesamt sind der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr Erträge aus Beteiligungen in Höhe von insgesamt TEUR 135 (Vorjahr TEUR 152) Vorjahr zugeflossen. Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden wie vorstehend berichtet in Höhe von TEUR 60 (Vorjahr TEUR 0) vorgenommen. Der sich aus der Finanzierung des Assetportfolios ergebende Zinsaufwand belief sich unverändert auf TEUR 107.

Ebenfalls nahezu unverändert stellten sich mit TEUR 41 (Vorjahr TEUR 42) die gesamten traditionell auf niedrigem Niveau liegenden betrieblichen Aufwendungen (einschl. Personalkosten, jedoch ohne Aufwendungen für Finanzgeschäfte). Ein Ergebnisbeitrag aus Wertpapiergeschäften hat sich im Geschäftsjahr 2020/2021 nicht ergeben (Vorjahr + TEUR 6).

Gechingen, 1. Oktober 2021 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand

