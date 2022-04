DGAP-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN erhöht Ausblick für das Gesamtjahr 2022 (deutsch)

QIAGEN N.V.: QIAGEN erhöht Ausblick für das Gesamtjahr 2022

^ DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Planzahlen QIAGEN N.V.: QIAGEN erhöht Ausblick für das Gesamtjahr 2022

26.04.2022 / 19:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Veröffentlichung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

QIAGEN erhöht Ausblick für das Gesamtjahr 2022

Venlo, Niederlande, 26. April 2022 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die Erhöhung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2022 bezogen auf den Konzernumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie bekannt.

Es wird nunmehr ein Konzernumsatz von mindestens $2,12 Mrd. CER (bisherige Prognose: mindestens $2,07 Milliarden CER) im Vergleich zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 von $2,25 Mrd. erwartet. Für den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie wird erwartet, dass sich dieser auf mindestens $2,14 CER je Aktie (bisherige Prognose: mindestens $2,05 CER je Aktie) im Vergleich zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von $2,65 je Aktie belaufen wird.

Die angepasste Prognose berücksichtigt den starken Jahresauftakt im ersten Quartal 2022 und bekräftigt das bisherige Ziel eines zweistelligen CER-Umsatzwachstums in den Produktgruppen ohne Bezug zu COVID-19. Angesichts der erwarteten volatilen Pandemieentwicklung im Jahr 2022 geht sie außerdem von einem erheblichen Umsatzrückgang in den Produktgruppen mit COVID-19-Bezug aus. Schließlich liegt der Prognose eine angepasste Einschätzung der gegenwärtigen Inflations- und makroökonomischen Entwicklung zugrunde, die negative Auswirkungen durch erwartete Umsatzeinbußen im Jahr 2022 in Russland, der Ukraine sowie Belarus infolge des Krieges in der Ukraine beinhaltet. Im Jahr 2021 machten diese Länder rund ein Prozent des Gesamtumsatzes von QIAGEN aus. QIAGEN tätigt auch weiterhin kontinuierliche Investitionen in sein Portfolio, insbesondere in die fünf Wachstumsträger, für die Entwicklung neuer Produkte, Testmenüs und Anwendungen. Zukünftige Akquisitionen sind in diesem Ausblick nicht berücksichtigt.

