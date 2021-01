DGAP-Adhoc: Quirin Privatbank AG: Wachstumsfinanzierung der Tochter quirion AG (deutsch)

Quirin Privatbank AG: Wachstumsfinanzierung der Tochter quirion AG

Quirin Privatbank AG - Wachstumsfinanzierung der Tochter quirion AG

Der Vorstand der quirion AG, eine Tochter der Quirin Privatbank AG hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals beschlossen, das Grundkapital von

derzeit 501.000,00 EUR um 108.550,00 EUR auf 609.550,00 EUR zu erhöhen. Die Quirin

Privatbank hat der quirion AG in diesem Zusammenhang mitgeteilt, auf die Ausübung ihres Bezugsrechts zu verzichten und so neuen Investoren die Möglichkeit einzuräumen, sich am weiteren Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen. Die Kapitalerhöhung wird auf Basis einer Bewertung der quirion AG in Höhe von 73 Mio. EUR nach Kapitalzufluss stattfinden. Die der quirion AG zufließenden Mittel in Höhe von 13 Mio. EUR sollen im Wesentlichen dazu dienen, der Gesellschaft ein beschleunigtes Wachstum zu ermöglichen.

