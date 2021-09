DGAP-Adhoc: Raphael Helbling wird neuer Bereichsleiter Legal & Compliance (deutsch)

Raphael Helbling wird neuer Bereichsleiter Legal & Compliance

Der Bankrat der Basler Kantonalbank hat Raphael Helbling (49) zum neuen Leiter des Bereichs Legal & Compliance und zum Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Regula Berger an, die im Februar 2021 die Leitung des Bereichs Vertrieb kommerzielle Kunden bei der BKB übernommen hat.

Raphael Helbling übernimmt seine Funktion als General Counsel des Konzerns BKB per 1. Januar 2022. Jörg von Felten, der den Bereich Legal & Compliance seit dem 1. Februar 2021 interimistisch leitet, wird zu diesem Zeitpunkt die Geschäfte übergeben.

Ausgebildeter Anwalt mit langjähriger, internationaler Bankerfahrung im Bereich Legal & Compliance Raphael Helbling hat 1997 das Jurastudium an der Universität in Fribourg abgeschlossen und im Jahr 2000 das Anwaltspatent erworben. Nach seinem Studium hat er zuerst während fünf Jahren in der Rechtsabteilung der Schweizer Börse gearbeitet, bevor er ab 2005 verschiedene leitende Funktionen bei der UBS und der Barclays Bank im Bereich Legal & Compliance übernommen hat. Seit 2017 arbeitet er bei Goldman Sachs als Head Compliance Global Markets Switzerland und ist Mitglied der Geschäftsleitung der schweizerischen Niederlassung von Goldman Sachs. Raphael Helbling ist 49 Jahre alt, wohnhaft in Zürich und Schweizer Bürger.

Basil Heeb, CEO der Basler Kantonalbank, freut sich über die Neubesetzung: "Mit Raphael Helbling können wir einen ausgewiesenen Experten in den Konzern holen und von seiner breiten und profunden Erfahrung im Bereich Legal & Compliance profitieren. Gleichzeitig danke ich Jörg von Felten, dass er in der Übergangsphase den Bereich so engagiert und kompetent geleitet hat."

Für weitere Auskünfte Patrick Riedo Leiter Kommunikation Basler Kantonalbank, CEO Office

Basler Kantonalbank Aeschenvorstadt 41 4051 Basel Schweiz

