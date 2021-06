DGAP-Adhoc: raumhaus AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebotes (deutsch)

raumhaus AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebotes

09.06.2021

Traumhaus AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebotes

Die Traumhaus AG (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2 ) wird im Juni 2021 - vorbehaltlich der Genehmigung des Wertpapierprospektes durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebots durchführen. Es werden bis zu 237.698 Stückaktien zum Ausgabepreis von EUR 17,10 je Aktie emittiert. Den Altaktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Nicht bezogene Aktien werden über die Zeichnungsfunktionalität der Börse München zur Zeichnung angeboten. Die Zeichnungsfrist läuft vom 23. Juni 2021 bis zum 9. Juli 2021 - eine vorzeitige Schließung der Bücher ist möglich. Die Kapitalmaßnahme soll der Erweiterung des Streubesitzes dienen und die Aktie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. 2020 kamen Tradegate (Berlin), Quotrix (Düsseldorf), Gettex (München) sowie die Parkettbörsen Düsseldorf und Stuttgart hinzu.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 ir@traumhaus-familie.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de

ISIN: DE000A2NB7S2

WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1206127

