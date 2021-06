DGAP-Adhoc: Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung (deutsch)

Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

* Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für 500'000 Aktien

* Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der HLEE zu wandeln.

Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen 240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen.

Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft.

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch http://www.hlee.ch

