Kiel, den 27.08.2020 - Seit der Wiedereröffnung ihrer Ferienanlagen Mitte/Ende Mai 2020 verzeichnet die Regenbogen AG ( ISIN DE0008009564 ) eine sehr hohe Nachfrage auf ihren Ferienanlagen. Aufgrund der Beschlüsse von Bund und Ländern zu einem Verbot touristischer Übernachtungen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus hatte Regenbogen alle ihre Ferienanlagen von März bis Mitte/Ende Mai 2020 schließen müssen. Seit Juni 2020 macht sich aber ein deutlicher Aufholeffekt bemerkbar, die Übernachtungsumsätze sind in den Monaten Juni bis August bei einer sehr guten Vorausbuchungslage deutlich gestiegen. Aufgrund des Mangels an internationalen Alternativen befindet sich die Nachfrage nach Camping und (autarken) Mietobjekten in Deutschland auf einem außerordentlich hohen Niveau. Des Weiteren hat die Regenbogen AG zum 1. Juli zwei neue Ferienanlagen übernommen mit ebenfalls positiven Effekten auf die Umsatzerlöse, während die Entwicklung der Gastronomieumsätze coronabedingt unter dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt geht die Regenbogen AG trotz des Lock-Downs im ersten Halbjahr 2020, in dem nach vorläufigen Zahlen bei Umsatzerlösen von TEUR 4.468 (Vj. TEUR 4.771) ein Periodenergebnis von TEUR -921 (Vj. TEUR -1.977) erwirtschaftet wurde, für das Gesamtjahr 2020 von deutlich steigenden Umsatzerlösen aus (diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass die Ferienanlagen bis zum Jahresende ohne Einschränkungen betrieben werden können). In Kombination mit den im ersten Halbjahr 2020 ergriffenen Maßnahmen zur Kostensenkung und der damit einhergehenden Verbesserung des EBIT wird sich das operative Ergebnis in 2020 entsprechend ebenfalls verbessern.

