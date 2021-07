DGAP-Adhoc: René Wolf wird zum 1. Februar 2022 neuer CEO der RIB Software SE (deutsch)

René Wolf wird zum 1. Februar 2022 neuer CEO der RIB Software SE

05. Juli 2021

René Wolf wird zum 1. Februar 2022 neuer CEO der RIB Software SE

Stuttgart, 5. Juli 2021. Der Verwaltungsrat der RIB Software SE hat heute Herrn René Wolf mit Wirkung zum 1. Februar 2022 zum Geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft bestellt. René Wolf wird das Amt des CEO übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Tom Wolf an, der mit Ablauf des 31. März 2022 als Geschäftsführender Direktor ausscheiden wird.

René Wolf (47) verfügt über langjährige Erfahrungen in der Entwicklung und dem Vertrieb von internationalen Softwarelösungen und in der digitalen Transformation von traditionellen Industrien. Dabei war er für den Siemens Konzern in Nord- und Lateinamerika sowie in Deutschland in unterschiedlichen Führungspositionen und Unternehmensbereichen tätig.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft Herrn Tobias Hamacher (40) mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführenden Direktor und CFO bestellt. Tobias Hamacher verfügt über langjährige Erfahrungen unter anderem als CFO einer Tochtergesellschaft und VP Finance und Controlling für globale Kundenprojekte im Schneider Konzern.

Herr Hamacher übernimmt das Amt des CFO von Michael Sauer, der mit Ablauf des 31. März 2022 als Geschäftsführender Direktor ausscheiden wird. Im Zeitraum bis zum 31. März 2022 wird Michael Sauer die Funktion des COO übernehmen. Darüber hinaus wird er als Co CFO die Einarbeitung von Tobias Hamacher als CFO bis zum 31. Dezember 2021 unterstützen.

Tom Wolf und Michael Sauer beabsichtigen, bis zum Ende ihrer Amtszeit im Jahr 2025 Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu bleiben, wobei Tom Wolf seine Position als Vorsitzender des Verwaltungsrats beibehalten wird.

