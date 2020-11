DGAP-Adhoc: RheinLand Holding AG, Neuss: RheinLand-Konzern gibt aktualisierten Ergebnisausblick für 2020 (deutsch)

RheinLand Holding AG, Neuss: RheinLand-Konzern gibt aktualisierten Ergebnisausblick für 2020

Neuss, 23. November 2020

Am 27. Juli 2020 hat die RheinLand Holding AG auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Konzernergebnisausblick unter Vorjahresniveau gemeldet (15 Mio. +/- 2 Mio. EUR). Aus heutiger Sicht erwartet der Vorstand der RheinLand Holding AG ein Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 19 Mio. EUR +/- 2 Mio. EUR vor Steuern. Diese Einschätzung beruht auf einer Hochrechnung der Geschäftszahlen auf Basis der Erkenntnisse per 31.Oktober 2020 zum Stichtag 31.12.2020.

