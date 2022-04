DGAP-Adhoc: ROY Asset Holding SE: Erfolgreicher Abschluss eines Sozialplans und Interessenausgleich bei der Dekoramik Klingenberg GmbH (deutsch)

ROY Asset Holding SE: Erfolgreicher Abschluss eines Sozialplans und Interessenausgleich bei der Dekoramik Klingenberg GmbH

21.04.2022 / 14:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erfolgreicher Abschluss eines Sozialplans und Interessenausgleich bei der Dekoramik Klingenberg GmbH

Die ROY Asset Holding AG gibt hiermit bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Klingenberg Dekoramik GmbH, die Verhandlungen mit der Vertretung der Arbeitnehmer über einen Sozialplan und den Interessenausgleich erfolgreich abgeschlossen hat.

Über das Volumen des Sozialplanes haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

