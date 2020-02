DGAP-Adhoc: Rubean AG: RUBEAN AG plant Kapitalerhöhung (deutsch)

Rubean AG: RUBEAN AG plant Kapitalerhöhung

28.02.2020 / 09:45 CET/CEST

RUBEAN AG plant Kapitalerhöhung

- Öffentliches Angebot von 440.000 neuen Aktien beabsichtigt

- Erhöhung des Grundkapitals im Verhältnis 2,75 zu 1

- Ausbau der Kapazitäten für deutliches Unternehmenswachstum

München, den 28. Februar 2020 - Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München ( ISIN: DE0005120802 , WKN: 512080) beabsichtigt eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung des geplanten, deutlichen Wachstums im Bereich des Mobile Payment. Angestrebt wird die Ausgabe von 440.000 neuen Aktien im Wege eines öffentlichen Angebots unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre und unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Bei vollständiger Umsetzung der geplanten Kapitalmaßnahme wird sich das Grundkapital der RUBEAN AG im Verhältnis 2,75 zu 1 auf 1,65 Mio. Euro erhöhen.

Im Zusammenhang mit der Kapitalmaßnahme sind weitere Schritte geplant, um die Aktien der RUBEAN AG für den Kapitalmarkt attraktiver zu machen. Ein Teil der Altaktionäre hat sich bereit erklärt, auf ihr Bezugsrecht zu verzichten, damit sich durch die Kapitalmaßnahme der Free Float erhöht. Ferner wird der Wechsel vom einfachen Freiverkehr in das Premium-Segment m:access an der Münchener Börse angestrebt. Zur Vorbereitung der Kapitalerhöhung wird derzeit bereits ein Wertpapierprospekt erstellt. Mit den neuen Mitteln will die RUBEAN AG ihre Kapazitäten ausbauen, um die weltweiten Marktchancen für die gemeinsam mit der CCV Group BV, Arnheim (NL), entwickelte Bezahlakzeptanz-Lösung "PhonePOS" nutzen zu können. Die Sicherheitssoftware wurde zwischenzeitlich durch Mastercard ( ISIN: US57636Q1040 ) und VISA ( ISIN: US92826C8394 ) für einen Pilotversuch freigegeben, den eine führende deutsche Finanzgruppe in Kürze durchführen will.

Der Vorstand

Über Rubean

Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Schweiz. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40 presse@german-communications.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com

ISIN: DE0005120802

WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 985947

