DGAP-Adhoc: Rückkaufangebot zum Festpreis beendet (deutsch)

Im Rahmen des Rückkaufangebots zum Festpreis wurden Forbo insgesamt 74 835 Namenaktien angedient. Die Sistierung des Handels auf der zweiten Handelslinie wird per 14. Dezember 2021 aufgehoben.

Im Rahmen des vom Verwaltungsrat der Forbo Holding AG am 26. November 2021 unterbreiteten Rückkaufangebots über maximal 82 500 Namenaktien (5% des Aktienkapitals) zu einem Festpreis von CHF 1 745 je Namenaktie wurden Forbo bis zum Ablauf der Angebotsdauer am 10. Dezember 2021 (17.00 Uhr MEZ) insgesamt 74 835 Namenaktien (4,54% des Aktienkapitals) angedient.

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik. Forbos Linoleum-Bodenbeläge sind aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, biologisch abbaubar und CO2-neutral (cradle to gate), ohne Kompensation. Für die Herstellung von heterogenen Vinylbelägen verwendet Forbo phthalatfreie Weichmacher der neuesten Generation, deren Grundschicht bis zu 45% rezykliertes Material enthält. Der BioBeltTM ist ein biologisch abbaubares Transportband, das weitgehend durch Materialien aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen produziert wird. Das AmpMiserTM-Transportband ermöglicht Energie- und daraus resultierende CO2-Einsparungen von bis zu 50%. Für Forbo als verantwortungsbewussten Hersteller ist der umsichtige Umgang mit allen Ressourcen für eine nachhaltige Zukunft ein wichtiger Grundwert.

Forbo beschäftigt rund 5 500 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 49 reinen Vertriebsgesellschaften in weltweit insgesamt 39 Ländern. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2020 betrug CHF 1 117,7 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz. Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510 , Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S).

Kontaktperson: This E. Schneider Exekutiver Verwaltungsratspräsident Telefon +41 58 787 25 49 www.forbo.com www.forbo.com -> Nachhaltigkeit

