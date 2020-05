SAP SE: SAP behebt Mängel bei vertraglichen Regelungen zur Cybersicherheitsinfrastruktur für bestimmte Bereiche ihrer Cloud-Produkte

^ DGAP-Ad-hoc: SAP SE / Schlagwort(e): Sonstiges SAP SE: SAP behebt Mängel bei vertraglichen Regelungen zur Cybersicherheitsinfrastruktur für bestimmte Bereiche ihrer Cloud-Produkte

04.05.2020 / 23:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAP behebt Mängel bei vertraglichen Regelungen zur Cybersicherheitsinfrastruktur für bestimmte Bereiche ihrer Cloud-Produkte

Die SAP SE überprüft und optimiert kontinuierlich ihre Cybersicherheitsinfrastruktur. Im Rahmen einer internen Untersuchung wurde festgestellt, dass einige SAP Cloud-Produkte einen oder mehrere vertraglich vereinbarte oder gesetzlich vorgeschriebene IT-Sicherheitsstandards derzeit nicht erfüllen. Betroffen sind ausschließlich Produkte der zugekauften Unternehmen SAP Success Factors, SAP Concur, SAP/CallidusCloud Commissions, SAP/Callidus Cloud CPQ; darüber hinaus SAP C4C/Sales Cloud, SAP Cloud Platform and SAP Analytics Cloud.

Diese Überprüfung wurde nicht als Reaktion auf einen Sicherheitsvorfall vorgenommen. Zwar dauert die Überprüfung noch an, das Unternehmen geht jedoch derzeit nicht davon aus, dass aufgrund der festgestellten Mängel Daten von SAP-Kunden kompromittiert wurden. Zusätzlich zu den technischen Abhilfemaßnahmen wird SAP außerdem ihre sicherheitsbezogenen Geschäftsbedingungen aktualisieren, um sicherzustellen, dass die betroffenen Produkte die maßgeblichen vertraglichen Bedingungen erfüllen. Diese bleiben weiterhin vergleichbar mit denen von anderen Marktanbietern.

Darüber hinaus hat SAP unverzüglich die Behebung der festgestellten Mängel bei der Einhaltung von vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards eingeleitet und wird diese zügig vorantreiben. Die entsprechenden Maßnahmen werden im zweiten Quartal 2020 weitgehend abgeschlossen sein. SAP geht davon aus, dass die Kosten der Maßnahmen durch den aktuellen Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2020 abgedeckt sind.

Der Vorstand der SAP SE hat heute entschieden, dass SAP die betroffenen Kunden individuell informieren und unterstützen wird. Dabei handelt es sich um etwa 9% der insgesamt 440.000 SAP-Kunden.

Kontakt: Stefan Gruber Leiter Investor Relations Telefon: +49 6227 7-44872 Email: investor@sap.com

