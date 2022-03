DGAP-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG setzt Prognose für Geschäftsjahr 2022 aus (deutsch)

Schaeffler AG: Schaeffler AG setzt Prognose für Geschäftsjahr 2022 aus

08.03.2022 / 08:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HERZOGENAURACH | 8. März 2022 | Der Vorstand der Schaeffler AG ( ISIN DE000SHA0159 , WKN SHA015) ist der Auffassung, dass es aufgrund der großen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, derzeit nicht möglich ist, eine fundierte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 abzugeben und setzt deshalb die kürzlich beschlossene Prognose aus. In dieser nie da gewesenen Situation ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich abzuschätzen, wie sich der Konflikt entwickeln und welche wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen er in der Folge noch auf die Lieferketten insbesondere auch auf Kundenseite, die globale Automobil- und Industrieproduktion, die Frachtraten, die Rohstoff- und Energiepreise, die Inflation und die globale BIP-Entwicklung haben wird. Die Schaeffler Gruppe wird die weitere Entwicklung und die direkten und indirekten Auswirkungen genau beobachten und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr geben, sobald dies möglich ist. Der Vorstand der Schaeffler AG hatte am 22. Februar 2022 bei Aufstellung des Jahresabschlusses einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 verabschiedet (Ziffer 5.2 im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2021), der sich aufgrund der Ereignisse in den Tagen seit dem Aufstellungsdatum nicht aufrechterhalten lässt.

Ansprechpartner

Renata Casaro Leiterin Investor Dr. Axel Lüdeke Leiter Relations Schaeffler AG, Konzernkommunikation & Public Herzogenaurach Tel.: +49 9132 Affairs Schaeffler AG, 82-4440 E-Mail: Herzogenaurach Tel.: +49 9132 [1]ir@schaeffler.com 1. 82-5000 E-Mail: mailto:ir@schaeffler.com [1]presse@schaeffler.com 1. mailto:presse@schaeffler.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com

