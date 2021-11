DGAP-Adhoc: Schaffner Gruppe erwartet deutliche Profitabilitätsverbesserung (deutsch)

Schaffner Gruppe erwartet deutliche Profitabilitätsverbesserung

Luterbach, 2. November 2021 - Die Schaffner Gruppe verzeichnete eine gute zweite Jahreshälfte 2020/21 und dürfte die zum Halbjahr kommunizierten Ziele übertreffen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21, das am 30. September 2021 endete, rechnet die Schaffner Gruppe mit einem Nettoumsatz von mehr als CHF 170 Mio. und einer EBIT-Marge von über 10% (vor Goodwill Recycling[1]). Zudem erwartet die Schaffner Gruppe im fortgeführten Geschäft einen Zuwachs beim Auftragseingang von über 30%.

Die Schaffner Gruppe wird am 7. Dezember 2021 ausführlich über den Geschäftsgang und die Finanzzahlen im Geschäftsjahr 2020/21 berichten.

[1] In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 30 hat Schaffner in der Vergangenheit Goodwill aus Akquisitionen mit dem Eigenkapital verrechnet. Die Rechnungslegungsvorschriften von Swiss GAAP FER verlangen, dass im Fall einer Veräusserung einer Geschäftseinheit der damit verbundene Goodwill über die Erfolgsrechnung rückgeführt wird. In diesem Zusammenhang resultiert für Schaffner aufgrund des Verkaufs der Power Magnetics Division ein einmaliger, nicht liquiditätswirksamer Aufwand von CHF 14,9 Mio. als Goodwill Recycling. Das Eigenkapital der Schaffner Gruppe wird durch die Rückführung des Goodwills nicht beeinträchtigt.

