DGAP-Adhoc: Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung (deutsch)

Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat der Schindler Holding AG und CEO Thomas Oetterli haben sich geeinigt, dass Herr Oetterli von seiner Funktion zurücktritt. Der Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli wird per sofort zusätzlich die CEO-Position übernehmen. Paolo Compagna, stellvertretender CEO, wird neu Chief Operating Officer. Meinolf Pohle tritt seine Nachfolge als Verantwortlicher für die Region «Europa-Nord» an.

«Im Namen des Verwaltungsrats und der Schindler-Mitarbeitenden möchte ich Thomas für seinen unermüdlichen Einsatz und seinen Beitrag zu unserem Erfolg und Wachstum in seinen 28 Jahren im Unternehmen danken. Wir freuen uns, weiter mit ihm als Berater des Aufsichts- und Strategieausschusses zusammenzuarbeiten», sagte Silvio Napoli.

«Nach zwölf Jahren in der Konzernleitung und davon sechs Jahren als CEO ist es an der Zeit, die operative Führung weiterzugeben», kommentierte Thomas Oetterli.

«Die vielfältigen Herausforderungen, die sich aus einem immer komplexeren Umfeld ergeben, verlangen nach höchster organisatorischer Agilität und Effizienz. Nach Thomas' Ausscheiden aus der Konzernleitung werden wir die Organisation so verschlanken, dass wir Defizite unserer Wettbewerbsfähigkeit noch schneller angehen können, ganz im Sinne der Zielsetzungen des Top-Speed-23-Programms», sagte Silvio Napoli.

Paolo Compagna, derzeit stellvertretender CEO, ist zum Chief Operating Officer ernannt worden. Er ist seit 2015 Mitglied der Konzernleitung und bisher verantwortlich für die Region «Europa-Nord». Paolo Compagna war zuvor seit 2010 in verschiedenen leitenden Positionen in Deutschland tätig, unter anderen als CEO der Schindler Deutschland AG & Co. KG. Er ist Diplom-Elektroingenieur (TH Köln, Deutschland) und Diplom-Wirtschaftsingenieur (Berliner Hochschule für Technik, Deutschland).

Meinolf Pohle wird neu in die Konzernleitung für die Region «Europa-Nord» berufen. Er ist seit 2001 bei Schindler tätig, zunächst in verschiedenen leitenden Positionen im Finanzbereich und in Field Operations. Seit 2015 war er CEO der Schindler Deutschland AG & Co. KG. Meinolf Pohle hat an der Universität Leipzig, Deutschland in Volkswirtschaft promoviert und ist Diplom-Kaufmann (Universität Paderborn, Deutschland).

Die Konzernleitung setzt sich somit per 22. Januar 2022 wie folgt zusammen: Silvio Napoli (Verwaltungsratspräsident & CEO), Paolo Compagna (COO & Deputy CEO), Julio Arce (Europa-Süd), Matteo Attrovio (CIO), Karl-Heinz Bauer (CTO), Andre Inserra (Amerika), Jujudhan Jena (Asien-Pazifik), Meinolf Pohle (Europa-Nord), Urs Scheidegger (CFO), Christian Schulz (Operations), Robert Seakins (Field Quality & Excellence), Sabine Siméon-Aissaoui (Escalators and Supply Chain), Tobias B. Staehelin (Group Human Resources) und Daryoush Ziai (China).

Über Schindler: Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 66 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Mehr Informationen:

Nicole Wesch, Head Global Communications Tel. +41 41 445 50 90 nicole.wesch@schindler.com

Carolyn Pike, Head Media Relations & Content Generation Tel. +41 41 445 32 98 carolyn.pike@schindler.com

Marco Knuchel, Head Investor Relations Tel. +41 41 445 30 61 marco.knuchel@schindler.com

Schindler Management AG Zugerstrasse 13 6030 Ebikon Switzerland

Tel. +41 41 445 32 32 Fax +41 41 445 40 40 corporate.communications@schindler.com group.schindler.com

