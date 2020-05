DGAP-Adhoc: Schulte-Schlagbaum AG: DIE SCHULTE-SCHLAGBAUM AG VERÄUSSERT 100 % DER GESCHÄFTSANTEILE DER EDV-SERVICE SCHAUPP GMBH (deutsch)

Schulte-Schlagbaum AG: DIE SCHULTE-SCHLAGBAUM AG VERÄUSSERT 100 % DER GESCHÄFTSANTEILE DER EDV-SERVICE SCHAUPP GMBH

Die Schulte-Schlagbaum AG veräußert 100 % der Geschäftsanteile der EDV-Service Schaupp GmbH aus Bietigheim-Bissingen an die PAIR Solutions GmbH in Elmshorn.

Die Schulte-Schlagbaum Gruppe konzentriert ihre Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten auf hochentwickelte Komponenten, Systeme und Lösungen für den Verschluss und die Organisation von Gebäuden. Das Unternehmen ist international ausgerichtet und in drei Geschäftsbereichen tätig: Schloss- und Schließblechsysteme, Schließsysteme für Türen und Möbel und Gästemanagement-Systeme. Die PAIR Solutions GmbH ist ein Dienstleistungsspezialist für Schulen, Caterer, Behörden, Städte und andere Auftraggeber. Ihre Kernkompetenz liegt im Bereich der An- und Abmeldung zum Essen inklusive aller Abrechnungen, Zuschüsse (BuT) sowie der Entlastung in der gesamten Verwaltung.

"Die veränderten Kundenanforderungen verlangen eine Fokussierung auf unser Kerngeschäft. Aus diesem Grund werden wir uns noch intensiver auf die Digitalisierung im Bereich Gebäude- und Prozessmanagement konzentrieren. Wir freuen uns, mit der PAIR Solutions GmbH ein Unternehmen gefunden und kennengelernt zu haben, das die EDV-Service Schaupp GmbH in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen kann", so Peter Pongratz, Vorstand der Schulte-Schlagbaum AG.

Andreas Gordes, Geschäftsführer der PAIR Solutions GmbH: "Mit dem Erwerb der EDV-Service Schaupp GmbH und dem damit verbundenen Know-how können wir den Entwicklungsbereich der PAIR Solutions GmbH weiter ausbauen und unsere Wettbewerbsposition stärken, um langfristig die Marktführerschaft in der D-A-CH-Region zu erreichen".

