DGAP-Adhoc: Schweizer Electronic AG: Vorläufiges Ergebnis zum ersten Halbjahr 2021 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Vorläufiges Ergebnis zum ersten Halbjahr 2021 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr

^ DGAP-Ad-hoc: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung Schweizer Electronic AG: Vorläufiges Ergebnis zum ersten Halbjahr 2021 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr

23.07.2021 / 15:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schweizer Electronic AG: Vorläufiges Ergebnis zum ersten Halbjahr 2021 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr

- Auftragseingang versechsfacht

- Umsatz steigt um 31 Prozent

- EBITDA-Quote mit -8,8 Prozent unterhalb Erwartung erfordert Anpassung der Ergebnisprognose

Schramberg, 23. Juli 2021 - Nach vorläufigen Zahlen erzielte die SCHWEIZER Gruppe im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 59,4 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2020: 45,4 Mio. Euro). Dies entspricht einem Umsatzwachstum von +30,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang versechsfachte sich und erreichte 95,9 Mio. Euro (2020: 15,3 Mio.), was zu einem Auftragsbestand von 155,4 Mio. Euro führte.

Das vorläufige EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug -5,2 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2020: -5,6 Mio. Euro). Damit verbesserte sich die EBITDA-Quote zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf -8,8 Prozent (erstes Halbjahr 2020: -12,4 Prozent), lag aber unterhalb der prognostizierten Bandbreite von 0 bis -6 Prozent.

SCHWEIZER rechnet für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin mit einem Umsatzwachstum in Höhe von +20 bis +30 Prozent, was einem Umsatz in Höhe von 120 bis 130 Mio. Euro entspricht.

Hingegen kann die bisherige Erwartung für die EBITDA-Quote nicht voll aufrechterhalten werden. Wir erwarten nun eine EBITDA-Quote von -5 bis -10 Prozent (bisher 0 % bis -6 %). Ursächlich hierfür ist die nachhaltig ungünstige Preisentwicklung der Roh- und Zuliefermaterialien und die noch bestehenden strikten Reisebeschränkungen nach China, die für den Zeitplan des Technologietransfers und die Qualifizierung des Werks durch internationale Großkunden hinderlich sind.

Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2021 werden am 6. August 2021 unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte bekannt gegeben.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter

https://schweizer.ag/investoren-und-medien/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-kennzahlen.

Kontakt:

Elisabeth Trik Investor Relations Telefon: +49 7422 512 302 Fax: +49 7422 512 397 ir@schweizer.ag

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol 'SCE', 'ISIN DE 000515623') zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik Investor Relations Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg / Germany Telefon: +49 7422 512 - 302 Fax: +49 7422 512 - 777 302 E-mail: ir@schweizer.ag Besuchen Sie uns auf www.schweizer.ag

23.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Deutschland Telefon: 07422-512-301 Fax: 07422-512-397 E-Mail: ir@schweizer.ag Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1221286

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1221286 23.07.2021 CET/CEST

°