DGAP-Adhoc: SFC Energy AG: EBIT-Prognose für 2021 über Erwartungen - Anpassung der Prognose (deutsch)

SFC Energy AG: EBIT-Prognose für 2021 über Erwartungen - Anpassung der Prognose

10.11.2021 / 10:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brunnthal/München, 10. November 2021 - Die SFC Energy AG (auch "Gesellschaft") verzeichnete im dritten Quartal 2021 ein starkes Wachstum und eine erhöhte Auslastung der Kapazitäten bei verbessertem Produktmix. Trotz einiger Verschiebungen von Produktauslieferungen durch die Gesellschaft in das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der verzögerten Zulieferung von Einzelkomponenten liegen die wesentlichen Ergebniszahlen der Unternehmensgruppe in diesem aktuell positiven Umfeld über den bisherigen Erwartungen der Gesellschaft. Nach vorläufigen ungeprüften Finanzdaten erwirtschaftete die SFC Energy AG in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021 einen Konzernumsatz in Höhe von rd. EUR 46,48 Mio. (Q1 bis Q3 Vorjahr: EUR 39,21 Mio.); das EBITDA bereinigt betrug in den ersten drei Quartalen 2021 EUR 5,79 Mio. (Q1 bis Q3 Vorjahr: EUR 2,23 Mio.).

Vor diesem Hintergrund konkretisiert der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2021 die Prognose bezogen auf den Konzernumsatz von bislang EUR 61 Mio. bis EUR 70 Mio. auf jetzt EUR 61 Mio. bis EUR 65 Mio. und hebt die Prognose hinsichtlich des EBITDA bereinigt von bislang EUR 4,75 Mio. bis EUR 6,0 Mio. auf jetzt EUR 5,7 Mio. bis EUR 7,3 Mio. und hinsichtlich des EBIT bereinigt von bislang EUR 0,35 Mio. bis EUR 1,6 Mio. auf jetzt EUR 1,6 Mio. bis EUR 3,1 Mio. an.

Weitere Einzelheiten sowie die endgültigen Finanzzahlen für das dritte Quartal 2021 werden in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2021 am 15. November 2021 veröffentlicht.

SFC Energy IR Kontakt: Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: sfc.com

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der SFC Energy AG enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die SFC Energy AG wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1247784

