SFC Energy AG: Verwaltung schlägt Vergrößerung des Aufsichtsrats sowie Stärkung der Corporate Governance und personellen Diversität vor

^ DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges SFC Energy AG: Verwaltung schlägt Vergrößerung des Aufsichtsrats sowie Stärkung der Corporate Governance und personellen Diversität vor

23.03.2021 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SFC Energy AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578

SFC Energy AG: Verwaltung schlägt Vergrößerung des Aufsichtsrats sowie Stärkung der Corporate Governance und personellen Diversität vor

Brunnthal/München, 23. März 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der SFC Energy AG haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 vorzuschlagen, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von derzeit drei auf vier Mitglieder durch eine Änderung der Satzung zu erhöhen. Damit soll den gestiegenen Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit, die mit der Entwicklung und Wachstumsperspektive der Gesellschaft und des SFC Energy-Konzerns einher gehen, Rechnung getragen werden.

Im Zuge der Erweiterung des Aufsichtsrats soll zugleich die Corporate Governance der Gesellschaft und die personelle Diversität der Führungsgremien gestärkt werden. So wird der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen, eine weibliche, international ausgebildete und erfahrene Kandidatin in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt ferner, einen Prüfungsausschuss zu bestellen. Zudem soll durch unterschiedliche Amtszeiten eine Staffelungsstruktur im Aufsichtsrat (sog. "Staggered Board") eingeführt werden, sodass der Hauptversammlung künftig alle zwei Jahre zwei Aufsichtsratsmitglieder mit einer jeweils nur vierjährigen, an Stelle der bisherigen fünfjährigen, Amtszeit zur Wahl vorgeschlagen werden können. Dadurch sollen einerseits Erfahrungswerte sowie eine gewisse personelle Kontinuität erhalten und andererseits die flexible Erneuerung der personellen Gremienzusammensetzung erhöht werden.

SFC Energy IR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: sfc.com

23.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1177423

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1177423 23.03.2021 CET/CEST

°