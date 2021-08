Shareholder Value Beteiligungen AG: Positiver Ergebnisbeitrag durch freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Schaltbau Holding AG ( ISIN: DE000A2NBTL2 ) durch die Voltage BidCo GmbH erwartet.

Die Voltage BidCo GmbH hat heute, 07.08.2021, mitgeteilt, dass sie ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) in Höhe von 53,50 Euro pro Aktie der Schaltbau Holding AG abgeben wird.

Die Shareholder Value Beteiligungen AG begrüßt und unterstützt diesen Schritt und hat sich gegenüber Voltage BidCo GmbH, unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien an der Schaltbau Holding AG entsprechend anzudienen.

Bei Vollzug des unter bestimmten Bedingungen stehenden Angebotes erwartet die Shareholder Value Beteiligungen AG aus der Veräußerung ihrer sämtlichen Aktien an der Schaltbau Holding AG zu dem Angebotspreis einen HGB Ergebnisbeitrag in Höhe von rund 11 Mio. Euro.

Der positive Wertbeitrag auf den zuletzt veröffentlichten Inneren Wert der Shareholder Value Beteiligungen AG per 31.07.2021 beträgt bei unterstelltem Vollzug des Angebotes rund 6,3 Mio. Euro und 9,04 Euro pro Aktie.

Frankfurt am Main, 07.08.2021

Der Vorstand

