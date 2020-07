DGAP-Adhoc: SHW AG: SHW veröffentlicht vorläufige Ergebnisziffern für das erste Halbjahr 2020 (deutsch)

SHW AG: SHW veröffentlicht vorläufige Ergebnisziffern für das erste Halbjahr 2020

Aalen, 22. Juli 2020. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die SHW AG im ersten Halbjahr 2020 trotz vieler kundenseitiger Werksschließungen und einer damit einhergehenden Reduktion der Abrufe Umsatzerlöse in Höhe von rund 168,4 Mio. EUR (H 1 2019: 221,9 Mio. EUR). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 entspricht dies einem Rückgang der Umsatzerlöse von rund 24,1%. Das EBITDA sank auf etwa 4,7 Mio. EUR in 2020 (H 1 2019: 20,5 Mio. EUR). Das operative Konzernergebnis (EBIT) wird nach vorläufigen Zahlen in den ersten sechs Monaten bei etwa -9,4 Mio. EUR nach 7,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum liegen.

Die wesentliche Ursache für diesen Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr 2020 sind die weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Absatzrückgänge seit März 2020.

Eine Prognose für das Gesamtjahr 2020 ist nach wie vor nicht möglich. Zwar sehen wir derzeit eine Stabilisierung der Rahmenbedingungen, allerdings lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen für 2020 aufgrund der fortwährenden Unsicherheiten über die Auswirkungen der Corona-Pandemie weder ausreichend ermitteln noch verlässlich beziffern.

Die finalen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020 werden am 28. August 2020 im Emittentenbericht veröffentlicht.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie auf Seite 28 im Geschäftsbericht 2019 abrufbar unter: https://www.shw.de/investor-relations/berichte/

