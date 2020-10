DGAP-Adhoc: Siemens Energy und Shiptec wählen Leclanché-Batteriespeichersystem für die futuristischen Hybridboote der CGN auf dem Genfer See (deutsch)

Siemens Energy und Shiptec wählen Leclanché-Batteriespeichersystem für die futuristischen Hybridboote der CGN auf dem Genfer See

Siemens Energy und Shiptec wählen Leclanché-Batteriespeichersystem für die futuristischen Hybridboote der CGN auf dem Genfer See

- Die beiden Hybridschiffe der CGN vom schweizerischen Schiffsbauer Shiptec haben eine Kapazität von jeweils 700 Passagieren und sollen zwischen 2022 und 2023 in Dienst gestellt werden.

- Die spezialisierten Schiffsbatteriesysteme von Leclanché werden auf beiden Schiffen installiert.

- Leclanché rüstet mit seiner Technologie bereits die leistungsstärkste vollelektrische Fähre der Welt und eine wachsende Flotte von hybriden Handelsschiffen aus.

- Die beiden neuen Schiffe zielen hauptsächlich auf den wachsenden Pendlerverkehr zwischen Frankreich und der Schweiz ab. Sie werden den Verbrauch fossiler Brennstoffe um 40% senken und gleichzeitig das Angebot der CGN erweitern.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 6. Oktober 2020 - Pendler und Grenzgänger in der Genferseeregion in der Schweiz und in Frankreich werden bald eine neue, futuristische und umweltverträgliche Art des Arbeitsweges haben. Im Auftrag der Compagnie Générale de Navigation sur le Léman (CGN SA) wird Leclanché SA (SIX: LECN) zwei neue Schiffe mit Hybridantrieb mit einem hochmodernen Batteriespeichersystem auszurüsten.

Leclanché, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, wurde vom Schweizer Schiffbauunternehmen Shiptec AG mit Sitz in Luzern und Siemens Energy SRL, Mailand, für das Projekt ausgewählt.

Die beiden Schiffe mit einer Kapazität von je 700 Passagieren werden zwischen 2022 und 2023 die bestehenden dieselbetriebenen Schiffe ersetzen und für den Passagiertransport zwischen der Schweiz und Frankreich eingesetzt. Das Marine Rack System von Leclanché mit den firmeneigenen Lithium-Ionen-Zellen-Batterien wurde speziell für die Schifffahrtsindustrie entwickelt. Es senkt den Verbrauch fossiler Brennstoffe der Schiffe um 40% und bietet einen beispiellosen Bedienungs- und Betriebskomfort.

Der Auftrag ermöglicht Leclanché einen bedeutenden Beitrag zum Kampf gegen die globale Erwärmung in seiner Heimatregion Schweiz, wo das Unternehmen seine hochmodernen Energiespeichersysteme entwickelt und montiert. Zudem stärkt er die Position von Leclanché als Vorreiter bei der Elektrifizierung der globalen maritimen Industrie.

In seinem schnell wachsenden Geschäftsbereich eTransport Solutions ist Leclanché der bevorzugte Lieferant für mehrere führende Seetransportunternehmen und unterstützt die Handelsflotten bei der Anpassung an neue Vorschriften für das Anlaufen von Häfen und Liegeplätzen sowie bei der drastischen Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Leclanché-Batteriesysteme kommen unter anderem im dänischen Schiff Ellen, der weltweit leistungsstärksten vollelektrischen Fähre, sowie in Handelsschiffen der italienischen Firma Grimaldi zum Einsatz, die vom norwegischen Schiffsbauer Kongsberg hergestellt werden. Das erste der neun von Grimaldi bestellten Schiffe befindet sich derzeit in der See-Erprobung.

Die von Leclanché gelieferten Batteriesysteme verwenden hochenergetische G-NMC-Lithium-Ionen-Zellen mit einzigartigen Sicherheitsmerkmalen, darunter ein zweizelliges Laminatdesign und keramische Separatoren. Leclanché entwickelt und fertigt speziell Systeme, die für den Einsatz in Gewässern zertifiziert sind (Class Type Approved and Certified Marine Rack Systems (MRS)), einschließlich Brandschutz- und Feuerlöschsysteme. Das Projekt hat das DNV-GL-Typengenehmigungszertifikat und das DNV-GL-Produktzertifikat erhalten. Das Unternehmen mit Sitz in Yverdon-les-Bains entwickelt und fertigt seine eigenen Graphit/NMC- (Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid) und LTO- (Lithium-Titanat-Oxid) Batterien.

"Wir sind stolz und glücklich, von Siemens Energy und Shiptec für die Ausrüstung der neuen Hybridschiffe der CGN-Gruppe ausgewählt worden zu sein. CGN ist ein Symbol für die Region, in der Leclanché gewachsen ist und sich weiterentwickelt. Diese Wahl beweist einmal mehr die Qualität und Zuverlässigkeit der Batteriesysteme von Leclanché und seine Vorreiterrolle bei der Umstellung des Seeverkehrs auf umweltfreundliche Antriebe", sagte Anil Srivastava, Geschäftsführer von Leclanché.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Pressemitteilungen:

Shiptec Pressemitteilung:

https://www.shiptec.ch/fileadmin/shiptec/content/projekte/CGN_BMA/BMA_MM_Shiptec__08.01.2020_.pdf

CGN Pressemitteilung: https://www.cgn.ch/media/pdf/presse/2020.01.08_Communique_naviexpress.pdf

