DGAP-Adhoc: SIG Combibloc Group AG: Onex verkauft SIG-Beteiligung (deutsch)

01.12.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG

1. Dezember 2020 SIG Combibloc Group ("SIG")

Onex verkauft SIG-Beteiligung

SIG gibt bekannt, dass die Onex Corporation ("Onex") (TSX: ONEX) und ihre verbundenen Unternehmen ("Onex-Gruppe") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 32 Millionen Aktien von SIG (rund 10,1% des Aktienkapitals) an verschiedene institutionelle Investoren verkauft haben. Nach Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich am 3. Dezember 2020 zu den üblichen Vollzugsbedingungen erfolgen wird, hält die Onex-Gruppe keine Aktien von SIG mehr.

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 674 6508 Director Investor Relations SIG Combibloc Group AG Neuhausen am Rheinfall, Switzerland jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'500 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SIG Combibloc Group AG Laufengasse 18 8212 Neuhausen am Rheinfall Schweiz Telefon: +41 52 674 61 11 Fax: +41 52 674 65 56 E-Mail: info@sig.biz Internet: www.sig.biz

ISIN: CH0435377954 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1151707

