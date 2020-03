sino AG: High End Brokerage | Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG werden der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,64 EUR pro Aktie vorschlagen

^ DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Dividende sino AG: High End Brokerage | Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG werden der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,64 EUR pro Aktie vorschlagen

06.03.2020 / 17:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, den 06.03.2019

Der Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG haben in ihrer heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der am 27.05.2020 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft eine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2018/2019 in Höhe von 0,64 EUR pro sino Aktie vorzuschlagen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - 0211 36 11 2040 ihillen@sino.de

Kontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 2220

06.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de

ISIN: DE0005765507

WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 991665

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

991665 06.03.2020 CET/CEST

°