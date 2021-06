DGAP-Adhoc: SNP bestätigt Gespräche über die Übernahme des Softwarespezialisten Datavard (deutsch)

SNP bestätigt Gespräche über die Übernahme des Softwarespezialisten Datavard

11.06.2021 / 18:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ( ISIN: DE0007203705 ) bestätigt, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von 100% der Aktien der Datavard AG zu befinden. Ausgang und Zeitplan der Gespräche stehen noch nicht fest. Die Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt einer abschließenden Due Diligence und bedarf darüber hinaus der Zustimmung des auf der Hauptversammlung am 17. Juni 2021 neu zu wählenden Verwaltungsrats. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen, ob die laufenden Gespräche zu einem Abschluss führen werden und ob ein verbindliches Angebot seitens der SNP SE an die Datavard AG unterbreitet wird.

Die SNP SE wird über den weiteren Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

°