DGAP-Adhoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE erwirbt die Datavard AG - Finanzierung teilweise über Sachkapitalerhöhung (deutsch)

SNP Schneider-Neureither & Partner SE erwirbt die Datavard AG - Finanzierung teilweise über Sachkapitalerhöhung

^ DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalmaßnahme SNP Schneider-Neureither & Partner SE erwirbt die Datavard AG - Finanzierung teilweise über Sachkapitalerhöhung

28.07.2021 / 11:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SNP Schneider-Neureither & Partner SE erwirbt die Datavard AG - Finanzierung teilweise über Sachkapitalerhöhung

Heidelberg, 28. Juli 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ( ISIN: DE0007203705 , WKN: 720370) hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Datavard AG unterzeichnet. Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat beschlossen, einen Teil des Kaufpreises über eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen genehmigten Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre (§ 4 Abs. 1, Abs. 5 lit. c der Satzung der Gesellschaft) zu finanzieren.

Als Gegenleistung für den Erwerb sämtlicher Aktien der Datavard AG sind eine Barkomponente von rund 20 Mio. Euro sowie die Ausgabe von 173.333 jungen Aktien über eine Sachkapitalerhöhung vorgesehen. Eine unabhängige Bewertung hat die Angemessenheit des Gesamtkaufpreises bestätigt. Über die Sachkapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft von 7.212.447,00 EUR um 173.333,00 EUR auf 7.385.780,00 EUR durch Ausgabe von 173.333 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht. Die neuen Aktien werden mittelbar an Gregor Stöckler sowie zwei weitere Anteilseigner der Datavard AG ausgegeben, die alle drei nach der Transaktion im Unternehmen verbleiben. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einem 36-monatigen Lock up. Die Kapitalerhöhung und die Einbringung werden mit der Eintragung der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam, der Barerwerb soll am 30. Juli 2021 vollzogen werden.

Datavard ist ein Software- und IT-Beratungsunternehmen aus Heidelberg und hat sich auf Transformationen und Datenmanagement in der SAP-Landschaft spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 17,6 Mio. Euro und ein EBIT von 1,0 Mio. Euro. Die Erstkonsolidierung wird zum 1. August 2021 erwartet.

Kontakt Investor Relations

SNP Schneider-Neureither & Partner SE Christoph Marx Leiter Investor Relations Telefon: +49 6221 6425 - 172 E-Mail: christoph.marx@snpgroup.com

28.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172 Fax: +49 6221 6425 20 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com

ISIN: DE0007203705

WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1222249

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1222249 28.07.2021 CET/CEST

°