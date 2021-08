SoftwareONE ernennt Rodolfo J. Savitzky als neuen Group Chief Financial Officer und Nachfolger von Hans Grüter, der per Ende 2021 in den Ruhestand tritt

SoftwareONE ernennt Rodolfo J. Savitzky als neuen Group Chief Financial Officer und Nachfolger von Hans Grüter, der per Ende 2021 in den Ruhestand tritt

Stans, Schweiz I 26. August 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute die Ernennung von Rodolfo J. Savitzky als neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung per 1. Januar 2022 bekanntgegeben. Er wird auf Hans Grüter folgen, der beschlossen hat, sich per Ende 2021 von seinen operative Verantwortlichkeiten zurückzuziehen. Hans Grüter wird bis im Frühjahr 2022 als Berater bei SoftwareONE verbleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Während seiner Zeit als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung seit Februar 2014 hat Hans Grüter erheblich zum Wachstum von SoftwareONE und zu deren Entwicklung hin zu einem kotierten Unternehmen beigetragen. Insbesondere hat er eine zeitgemässe Finanzfunktion aufgebaut und das Unternehmen bei einer bedeutenden Anzahl von Akquisitionen unterstützt. Hans Grüter wird nach dem Rückzug von seinen operativen Verantwortlichkeiten per Ende 2021 noch eine gewisse Zeit bei SoftwareONE verbleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE: «Seit Hans Grüter vor sieben Jahren unser CFO wurde, hat er massgeblich dazu beigetragen, SoftwareONE dorthin zu bringen, wo das Unternehmen heute steht. Unter seiner Führung des Finanzbereiches hat er eine hochmoderne Organisation und Prozesse geschaffen, die insbesondere für die Vorbereitung des Börsengangs von SoftwareONE im Jahr 2019 entscheidend waren. Darüber hinaus war er eine Schlüsselperson für den erfolgreichen Abschluss der Comparex- und vieler weiterer Akquisitionen. Wir sind dankbar für seine zahlreichen Beiträge und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»

Der Verwaltungsrat und der CEO freuen sich, per 1. Januar 2022 die Ernennung von Rodolfo J. Savitzky als Nachfolger von Hans Grüter bekannt zu geben. Er wird von Lonza, wo er seit 2016 als Group CFO tätig ist, zu SoftwareONE stossen.

«Rodolfo ist eine hervorragende Ergänzung unseres Führungsteams, und wir freuen uns, ihn in der SoftwareONE Familie willkommen zu heissen», so Dieter Schlosser weiter. «Mit seiner umfassenden internationalen Finanz- und M&A-Erfahrung sowie seiner Expertise in Operations und IT-Transformation bringt er die idealen Fähigkeiten und den kulturellen Hintergrund mit, um die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie mit voranzutreiben.»

In den letzten 35 Jahren hat Rodolfo J. Savitzky umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich von Konsumgüter-, Pharma- und Pharmadienstleistungsunternehmen in der Schweiz, in Deutschland und in Lateinamerika erworben. Seit 2016 ist er Mitglied der Konzernleitung von Lonza, wo er eine zentrale Rolle bei der Umwandlung des Unternehmens in einen 'pure-play' Pharmadienstleister spielte. Darüber hinaus war er für die Förderung der operativen Exzellenz in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und IT sowie für die Leitung strategischer M&A-Projekte und die Optimierung der Kapitalstruktur von Lonza verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Lonza hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Finanzen und Strategie bei Novartis und Procter & Gamble inne. Rodolfo J. Savitzky ist mexikanischer und schweizerischer Doppelbürger. Er verfügt über einen Abschluss in Industrie- und Systemtechnik des Monterrey Institute of Technology (Mexiko) sowie einen MBA in Finanzen und Wirtschaft der The University of Chicago Booth School of Business (USA).

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit einem auf IP- und Technologiedienstleistungen ausgerichteten Portfolio ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Transformationsstrategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. Dies wird durch die Modernisierung von Anwendungen und die Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds erreicht, während gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände und -Lizenzen verwaltet und optimiert werden. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8'300 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareone.com/en.

