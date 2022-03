SoftwareONE erzielt 2021 Bruttogewinnwachstum von 18% im Jahresvergleich auf der Grundlage von 23% Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 bei weiteren Investitionen in beschleunigtes Wachstum

^ SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis SoftwareONE erzielt 2021 Bruttogewinnwachstum von 18% im Jahresvergleich auf der Grundlage von 23% Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 bei weiteren Investitionen in beschleunigtes Wachstum

03.03.2022 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareONE erzielt 2021 Bruttogewinnwachstum von 18% im Jahresvergleich auf der Grundlage von 23% Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 bei weiteren Investitionen in beschleunigtes Wachstum

Stans, Schweiz I 3. März 2022 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute sein Ergebnis 2021 bekannt. Auf Konzernebene wuchs der Bruttogewinn im Jahr 2021 währungsbereinigt um 17.6% gegenüber dem Vorjahr, mit einer Beschleunigung auf 23.0% im zweiten Halbjahr 2021. Solutions & Services setzte seinen starken Wachstumskurs fort, während Software & Cloud einen soliden Aufschwung verzeichnete. SoftwareONE erwartet für 2022 und mittelfristig ein Bruttogewinnwachstum im mittleren Zehnprozentbereich, angetrieben durch den Ausbau seiner marktführenden Position im Bereich Software & Cloud und weitere Investitionen in die nächste Generation von Solutions & Services.

- Der Bruttogewinn bei Solutions & Services wuchs währungsbereinigt um 53.5% im Jahresvergleich auf CHF 321.4 Millionen, da das Portfolio bei den Kunden weiterhin guten Anklang fand.

- Der Bruttogewinn bei Software & Cloud wuchs währungsbereinigt um 3.0% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 533.6 Millionen und beschleunigte sich im zweiten Halbjahr 2021 währungsbereinigt auf 8.8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, angetrieben durch eine verbesserte Dynamik bei den Hyperscalern und ISVs.

- Das bereinigte EBITDA entsprach CHF 219.4 Millionen mit einer Marge von 25.7%, was fortgesetzte Investitionen in beschleunigtes Wachstum und in strategisches M&A widerspiegelt.

- Sechs Übernahmen im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf den Ausbau von Cloud Services und SAP on Cloud; Übernahmen von Predica und Satzmedia wurden Anfang 2022 bekannt gegeben.

- Die Cash-Generierung blieb robust, mit einem operativen Cashflow von CHF 158.0 Millionen, einschliesslich weiterer Verbesserungen des Betriebskapitals im Vergleich zum Vorjahr.

- Wichtige Veränderungen im Vorstand: Rodolfo Savitzky trat am 1. Januar 2022 als CFO und Bernd Schlotter im August 2021 als President of Services ein.

- Ausblick für das Geschäftsjahr 2022: Bruttogewinnwachstum im mittleren Zehnprozentbereich und bereinigte EBITDA-Marge über 25%; unveränderte Dividendenpolitik von 30-50% des bereinigten Jahresgewinns.

- Dividende von CHF 0.33 pro Aktie für 2021 vorgeschlagen, was einer Steigerung von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE sagte: «Ich freue mich über unsere Performance im Jahr 2021, insbesondere über die enorme Wachstumsdynamik in der zweiten Jahreshälfte. Während wir uns bewusst sind, dass die Margen unterhalb der Erwartungen liegen, vertrauen wir darauf, dass unsere strategischen Investitionen unser starkes Wachstum untermauern und den langfristigen Aktionärswert unterstützen.

Da Unternehmen weiterhin auf Cloud setzen, wird die Nachfrage nach Cloud-basierten Dienstleistungen voraussichtlich deutlich steigen. Um die enormen Marktchancen zu nutzen, die vor uns liegen, werden wir bei SoftwareONE weiterhin in Talente und Kompetenzen investieren. Mit unseren beiden synergetischen Geschäftsbereichen, die nun eine gewisse Grösse erreicht haben, können wir den gesamten Transformationsweg unserer Kunden besser begleiten, unseren Anteil am Kundenbudget erhöhen und ihr vertrauenswürdiger Berater sein - heute und in Zukunft.

Wir gehen mit vollem Vertrauen in unsere Wachstumsstrategie in das Jahr 2022 und konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung. Basierend auf Initiativen wie Marketplace und Digital Supply Chain, unseren strategischen Wachstumsbereichen sowie «Transformance», haben wir die richtigen Bausteine bereitgestellt, um wiederkehrende Einnahmen und langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen.»

Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareONE fügte hinzu: «Mit Blick auf die Zukunft ist unsere klare Priorität weiterhin in Wachstum zu investieren und diese Investitionen durch die Nutzung von Grössenvorteilen und Produktivität zu finanzieren. Für 2022 und mittelfristig verpflichten wir uns zu einer bereinigten EBITDA Marge über 25%.»

Kennzahlen

CHF Mio. (soweit 2021 2020 % at H2 2021 H2 2020 % nicht anders CCY at angegeben) CCY Bereinigt Bruttogewinn aus 533.6 519.5 3.0% 266.0 244.9 8.8% Software & Cloud Bruttogewinn aus 321.4 210.1 53.5% 174.7 114.0 53.5% Solutions & Services Bruttogewinn 855.1 729.6 17.6% 440.7 358.8 23.0% Betriebsaufwand (635.7) (506.5) 25.8% (330.4) (255.8) 29.0% EBITDA 219.4 223.1 (1.0)% 110.3 103.1 8.2% EBITDA-Marge (%) 25.7% 30.6% - 25.0% 28.7% - Gewinn pro Aktie 0.71 0.81 - - - - (verwässert)

Nach IFRS Netto-Cashflow 158.0 276.3 - 190.4 69.5 - generiert aus/(verwendet in) laufender Geschäftstätigkeit Nettoverschuldung/(B- (547.4) (496.5) - (547.4) (496.5) - armittel) Netto-Umlaufvermögen (204.2) (169.6) - (204.2) (169.6) - (nach Factoring) am Periodenende

Personalbestand (in 8'710 6'219 - 8'710 6'219 - FTE am Jahresende) Performance nach Geschäftsbereich

Der Bruttogewinn auf Konzernebene stieg währungsbereinigt um 17.6% im Jahresvergleich auf CHF 855.1 Million im Jahr 2021, verglichen mit CHF 729.6 Millionen im Jahr 2020. Ohne die Übernahme von InterGrupo entsprach das Bruttogewinnwachstum währungsbereinigt 14.3% im Jahresvergleich.

Software & Cloud

Der Bruttogewinn aus Software & Cloud stieg währungsbereinigt um 3.0% auf CHF 533.6 Millionen im Jahr 2021, verglichen mit CHF 519.5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dieser wurde durch einen Aufschwung bei den wichtigsten Hyperscalern (Microsoft, AWS, Google) und ISVs angetrieben, wie die Beschleunigung des Bruttogewinns währungsbereinigt um 8.8% im zweiten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigt.

Gemessen an den Microsoft-Bruttorechnungen, die sich 2021 auf USD 14,7 Milliarden beliefen, entwickelte sich das Geschäft von SoftwareONE im Einklang mit dem gesamten Microsoft-Markt mit einer positiven Dynamik in allen Kundensegmenten. Die Microsoft Cloud-Abrechnungen verzeichneten ein zweistelliges Wachstum und machten 73% des gesamten Microsoft-Volumens im Jahr 2021 aus, verglichen mit 67% im Jahr 2020. SoftwareONE setzt die Umstellung der Kunden von mehrjährigen Unternehmensverträgen zu Pay-as-you-go fort. Dies ist mit einer geringeren Vorauszahlung verbunden, was sich vorübergehend auf den Umsatz von Software & Cloud auswirkt, aber den Bruttogewinn während des gesamten Kundenlebens durch eine Kombination aus erhöhten wiederkehrenden Einnahmen und zusätzlichen Dienstleistungen, die in erster Linie bei Solutions & Services realisiert werden, deutlich erhöht.

Solutions & Services

Solutions & Services erzielte währungsbereinigt ein starkes Bruttogewinnwachstum von 53.5% auf CHF 321.4 Millionen im Jahr 2021, gegenüber CHF 210.1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Ohne InterGrupo war das währungsbereinigte Bruttogewinnwachstum bei Solutions & Services im Jahr 2021 42.4% im Jahresvergleich. Der Anteil von Solutions & Services am Bruttogewinn des Konzerns stieg von 29% in 2020 auf 38% im Jahr 2021 und spiegelt den strategischen Fokus des Unternehmens auf Cross- und Upselling-Services und Portfolio-Erweiterung wider, um die Kunden von Anfang bis Ende auf ihrem Weg zu begleiten.

Die starke Performance bei Solutions & Services war breit gefächert über die Servicebereiche [1], Kunden und Regionen von SoftwareONE.

Im Bereich Cloud Services verzeichneten die XSimple-Bundles (z. B. 365Simple, AzureSimple und Simple für AWS), die hoch standardisierte verwaltete Lösungen für KMUs sind, ein ausgezeichnetes Wachstum mit einem Bruttogewinnzuwachs von >80% im Jahr 2021. Bis 31. Dezember 2021 unterstützte SoftwareONE 6.9 Millionen Benutzer rund um die Uhr in 13 Sprachen in der Cloud, gegenüber 5.4 Millionen zum 30. Juni 2021. Mit Übernahmen wie Predica, HeleCloud und Intelligence Partner baut SoftwareONE sein Angebot in Azure, AWS und GCP weiter aus, um Kunden auf ihrem Weg in die Public Cloud zu unterstützen.

Performance nach Region

Die Performance variierte regional und spiegelt in erster Linie den Portfoliomix der einzelnen Regionen wider. In NORAM and APAC, wo Solutions & Services mehr als 40% des gesamten Bruttogewinns ausmachen, war das Wachstum sehr stark und entsprach im Jahr 2021 22.5% bzw. 31.1% im Jahresvergleich. Sowohl NORAM als auch APAC verzeichneten ausserdem einen kräftigen Aufschwung im Bereich Software & Cloud aufgrund der starken Ergebnisse im Microsoft-Geschäft.

EMEA lieferte eine solide Performance mit einem Anstieg des Bruttogewinns im Jahr 2021 um 9.1% im Jahresvergleich, der durch die Umstellung auf Pay-as-you-go im Microsoft-Geschäft beeinflusst wurde, während die übrigen Bereiche von Software & Cloud und Solutions & Services ein starkes Wachstum lieferten.

In LATAM stieg der Bruttogewinn im Jahr 2021 infolge der Übernahme von InterGrupo um 74.1% gegenüber dem Vorjahr.

Fortgesetzte Investitionen in beschleunigtes Wachstum

Der bereinigte Gesamtbetriebsaufwand stieg währungsbereinigt um 25,8% auf CHF 635,7 Millionen im Jahr 2021, gegenüber CHF 506,5 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Die Entwicklung der Kostenbasis von SoftwareONE reflektiert die höheren Personalkosten infolge von Investitionen in Vertrieb & Marketing und Lieferkapazitäten zur Unterstützung des kontinuierlichen Wachstums des Unternehmens sowie zusätzliche Betriebskosten der übernommenen Unternehmen.

SoftwareONE startete am Ende des zweiten Halbjahres 2021 ein Optimierungsprogramm «Transformance». Während das Unternehmen weiter in die Ausbildung von Personal und Kompetenzen investiert, um beschleunigtes Wachstums zu schaffen, stieg auch der Bedarf an operativer und professioneller Exzellenz. Mit «Transformance» soll sichergestellt werden, dass die Kapazitäten im Vertrieb und Betrieb den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen entsprechen, zusammen mit dem Fokus eine schlanke und agile Organisation aufrecht zu erhalten. Das Programm hatte im Jahr 2021 wegen des Zeitpunkts seiner Umsetzung nur minimale positive Auswirkungen mit einmaligen Kosten von CHF 9,3 Millionen.

Das bereinigte EBITDA für 2021 betrug CHF 219.4 Millionen und ging damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 1.0% zurück. Dies entspricht einer Marge von 25.7% im Jahr 2021, unterhalb der Guidance von «ungefähr 30%», was Investitionen und strategische Übernahmen im Zuge der Wachstumsstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Ohne den Margenverwässerungseffekt der im Jahr 2021 abgeschlossenen Übernahmen [2], betrug die bereinigte EBITDA-Marge 26.8%.

Der bereinigte Periodengewinn im Jahr 2021 betrug CHF 110.0 Millionen, was einen Rückgang von 12.5% in der Berichtswährung, verglichen mit CHF 125.7 im Vorjahreszeitraum, bedeutet.

Der ausgewiesene Periodengewinn nach IFRS sank um 32.1% in der Berichtswährung auf CHF 120.1 Millionen im Jahr 2021, verglichen mit CHF 176.8 im Vorjahreszeitraum, was hauptsächlich die Auswirkungen von M&A-, Integrations-, übernahmebedingten Earn-Out- und «Transformance» bezogenen Kosten widerspiegelt. Dieses Ergebnis beinhaltet eine Wertsteigerung der Beteiligung von SoftwareONE an dem in Norwegen kotierten Unternehmen Crayon in Höhe von CHF 63.4 Millionen im Jahr 2021.

Eine Überleitung des ausgewiesenen Periodengewinns nach IFRS zum bereinigten Periodengewinn ist auf Seite 6 dieser Medienmitteilung zu finden.

Starke Cash-Generierung und schuldenfreie Bilanz

Der Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft [3] belief sich 2021 auf CHF 158.0 Millionen, was eine starke Cash Conversion von 72% des bereinigten EBITDA repräsentiert. Trotz des beschleunigten Wachstums verbesserte sich das Nettoumlaufvermögen in 2021 um CHF 26.6 Millionen. Es wurde weiterhin sehr straff verwaltet, mit einer gleichbleibenden Debitorenlaufzeit von 59 Tagen (DSOs), im Vergleich zu 60 Tagen im Vorjahreszeitraum und einer erhöhten Kreditorenlaufzeit (DPOs) von 86 Tagen, im Vergleich zu 83 Tagen im Vorjahreszeitraum. Die Verbesserung des Nettoumlaufvermögens war niedriger als im Vorjahr und wirkte sich auf den Nettomittelzufluss aus operativer Tätigkeit aus, welcher verglichen mit 2020 CHF 118.2 niedriger war.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt CHF 33.3 Millionen, hauptsächlich im Zusammenhang mit Investitionen in die PyraCloud-Plattform und anderen selbsterstellten immateriellen Vermögenswerten, verglichen mit CHF 22.8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Mittelabfluss im Zusammenhang mit der Übernahme von Unternehmen belief sich im Jahr 2021 auf CHF 114.0 Millionen.

Die Netto-Cash-Position betrug zum 31. Dezember 2021 CHF 547.4 Millionen, verglichen mit CHF 496.5 Millionen ein Jahr zuvor.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 und Mittelfrist-Guidance

SoftwareONE erwartet ein weiterhin starkes Marktumfeld und ein Nachfragewachstum, da Unternehmen die digitale Cloud-First-Transformation vorantreiben.

Unter der Annahme, dass sich das wirtschaftliche Umfeld insbesondere aufgrund des Konflikts in der Ukraine nicht wesentlich verschlechtert, lautet die Guidance von SoftwareONE für 2022 wie folgt:

- Bruttogewinnwachstum für den Konzern währungsbereinigt im mittleren Zehnprozentbereich

- Bereinigte EBITDA-Marge über 25%

- Dividendenausschüttungsquote von 30-50% des bereinigten Jahresgewinns

Die Mittelfrist-Guidance von SoftwareONE ist wie folgt:

- Durchschnittliches Bruttogewinnwachstum pro Jahr für den Konzern währungsbereinigt im mittleren Zehnprozentbereich

- Bereinigte EBITDA-Marge über 25% in jedem gegebenen Jahr

- Dividendenausschüttungsrate von 30-50% des bereinigten Jahresgewinns

ERGEBNISÜBERSICHT

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Nach Be- IFRS rei- nigt CHF Mio. 2021 2020 2021 2020 % % at (soweit CCY nicht anders angegebe- n) Umsatzer- 533.6 519.5 533.6 519.5 2.7% 3.0% löse aus Software & Cloud[1]- [4] 1. #footno- te_4 Kosten - - - - - für erworbe- ne Software Bruttoge- 533.6 519.5 533.6 519.5 2.7% 3.0% winn aus Software & Cloud Umsatzer- 430.7 312.9 430.7 312.9 37.6% 38.1% löse aus Soluti- ons & Services Kosten (109.3) (102.8) (109.3) (102.8) 6.3% für Dienst- leis- tungser- bringung Dritter Bruttoge- 321.4 210.1 321.4 210.1 53.0% 53.5% winn aus Soluti- ons & Services Total 855.1 729.6 855.1 729.6 17.2% 17.6% Bruttoge- winn Betriebs- (694.9) (541.6) (635.7) (506.5) 25.5% 25.8% aufwand EBITDA 160.2 188.0 219.4 223.1 (1.7)% (1.0)% Abschrei- (55.3) (55.2) (55.3) (55.2) 0.3% - bungen und Wertmind- erungen[- 1][5] 1. #footno- te_5 EBIT 104.8 132.8 164.1 167.9 (2.3)% - Nettofi- 49.4 81.0 (14.0) (2.0) - - nanzer- gebnis Ergebnis 154.3 213.8 150.1 165.9 (9.5)% - vor Steuern Ertrags- (34.2) (37.0) (40.1) (40.2) (0.2)% - steuer- aufwand Perioden- 120.1 176.8 110.0 125.7 (12.5)% - gewinn

EBITDA-M- 18.7% 25.8% 25.7% 30.6% (4.9) - arge (%) ppt Gewinn 0.77 1.14 0.71 0.81 (12.8)% - pro Aktie (verwäss- ert) Überleitung - Gewinn nach IFRS zu bereinigtem Gewinn

CHF Mio. (soweit nicht anders angegeben) 2021 2020 Periodengewinn nach IFRS 120.1 176.8 Aktienbasierte Vergütung 13.2 24.2 IPO-, Integrations- sowie M&A- und Earn-Out-Kosten 36.7 10.9 «Transformance» Kosten 9.3 0.0 Total Bereinigungen Betriebsaufwand 59.2 35.1 Abschreibung / (Aufwertung) Crayon-Beteiligung (63.4) (83.0) Steuerliche Auswirkung der Bereinigungen (5.9) (3.1) Bereinigter Periodengewinn 110.0 125.7 Quelle: Management-Sicht

Alternative Performance-Kennzahlen

Eine Definition der in dieser Medienmitteilung verwendeten Alternativen Performance-Kennzahlen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2021 (Seite 31 der PDF-Version).

UNTERLAGEN ZUM JAHRESERGEBNIS 2021

Die Unterlagen zum Jahresergebnis 2021 finden Sie auf der Website von SoftwareONE im Results Center.

TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN

Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.00 Uhr MEZ ein Webcast mit Dieter Schlosser, CEO, und Rodolfo Savitzky, CFO, statt, der über den Link Audio-Webcast aufgerufen werden kann.

Um aktiv an der Fragerunde teilzunehmen, wählen Sie sich bitte stattdessen per Telefon ein:

Schweiz: +41 445807145

Deutschland: +49 6922222625

UK: +44 8444819752

US: +1 6467413167

Geben Sie die PIN ein: 6356286#

Weitere internationale Nummern sind hier verfügbar. Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Beginn des Webcasts ein.

Der Webcast wird archiviert, und ein digitales Playback steht ab ca. einer Stunde nach der Veranstaltung im Results Center zur Verfügung.

UNTERNEHMENSKALENDER

2021 Generalversammlung (GV) 5. Mai 2022

2022 Halbjahresergebnis und Halbjahresbericht 25. August 2022

KONTAKT

Sydne Saccone, Media Relations Tel. +41 44 832 82 53, sydne.saccone@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit einem IP- und technologiegetriebenen Serviceportfolio ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Transformationsstrategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. Dies wird durch die Modernisierung von Anwendungen und die Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds erreicht, während gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände und -Lizenzen verwaltet und optimiert werden. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8.700 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

WARNHINWEISE IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die SoftwareONE Holding AG (die «Gesellschaft») und jede ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (gemeinsam «SoftwareONE» oder der «Konzern» genannt) und ihre zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie z. B. höherer Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen, globalen, makroökonomischen und politischen Trends sowie der Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuziehen und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder negative Schlagzeilen und Medienberichte, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Bestimmte in dieser Medienmitteilung enthaltene Finanzdaten bestehen aus nicht-IFRS oder bereinigten Finanzkennzahlen. Diese nicht-IFRS oder bereinigten Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht vergleichbar mit ähnlich benannten Kennzahlen, die von anderen Unternehmen vorgelegt werden, noch sollten Sie als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen ausgelegt werden, die gemäß dem IFRS bestimmt werden. Sie werden darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in die hier enthaltenen nicht-IFRS oder bereinigten Finanzkennzahlen zu setzen. Darüber hinaus wurden bestimmte hier enthaltene Finanzinformationen nicht geprüft, bestätigt oder anderweitig durch einen Bericht unabhängiger Wirtschaftsprüfer gestützt, so dass die tatsächlichen Daten möglicherweise erheblich von den hier dargestellten Daten abweichen können.

[1] Beinhaltet ITAM, Future Workplace, Digital Supply Chain, Future Workplace, Application Services, SAP on Cloud, Cloud Services/Hyperscaler Factory und FinOps

[2] Bezieht sich auf Centiq, Helecloud, SE16N, ITST, SynchroNet, ITPC und InterGrupo (konsolidiert ab November 2020 und abgeschlossen Anfang 2021)

[3] Beinhaltet Earn-Out-Zahlungen im Zusammenhang mit früheren Übernahmen

[4] Umsatzerlöse aus Software & Cloud, ausgewiesen ohne Kosten für Softwarekäufe in Übereinstimmung mit der vorläufigen Entscheidung des IFRS IC bezüglich der Umsatzrealisierung nach IFRS 15; 2020 angepasst in Übereinstimmung mit 2021

[5] Beinhaltet PPA-Abschreibung (ggf. einschliesslich Wertminderungen) in Höhe von CHF 14.4 Millionen und CHF 16.8 Millionen in 2021 bzw. 2020

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=74c762b9245cdb770e43efe5599aef97 Dateibeschreibung: SoftwareONE_FY2021_Results_DE

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: SoftwareONE Holding AG Riedenmatt 4 6370 Stans Schweiz Telefon: +41 44 832 41 69 E-Mail: info.ch@softwareone.com Internet: www.softwareone.com

ISIN: CH0496451508 Valorennummer: A2PTSZ Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1293015

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1293015 03.03.2022 CET/CEST

°