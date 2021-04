DGAP-Adhoc: SoftwareONE veröffentlicht die Traktanden ihrer ordentlichen Generalversammlung 2021 (deutsch)

SoftwareONE veröffentlicht die Traktanden ihrer ordentlichen Generalversammlung 2021

Medienmitteilung

SoftwareONE veröffentlicht die Traktanden ihrer ordentlichen Generalversammlung 2021

Stans, Schweiz I 27. April 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute die Traktanden sowie die Vorschläge des Verwaltungsrats für die anstehende ordentliche Generalversammlung veröffentlicht. Diese wird am 20. Mai 2021 in Abwesenheit der Aktionäre stattfinden.

An der anstehenden Generalversammlung (GV) von SoftwareONE wird der Verwaltungsrat unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.30 pro Aktie aus Nicht-Schweizerischen Kapitaleinlagereserven vorschlagen. Der Vorschlag des Verwaltungsrats widerspiegelt die solide Kapitalbasis, die kräftige Cash Generierung, sowie SoftwareONE's Vertrauen in die Stärken ihres Geschäftsmodells.

Der Präsident des Verwaltunsrats sowie die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stehen für die Amtszeit von einem Jahr zur Wiederwahl. Wie bereits früher in diesem Jahr angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Isabelle Romy, einer ausgewiesenen Expertin in den Bereichen Governance, Recht und Compliance, sowie Adam Warby, ehemaliger CEO von Avanade mit ausgeprägter Erfahrung in der Technologiedienstleistungsbranche, als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vor. Beabsichtigt ist, dass Isabelle Romy im Audit Committee und Adam Warby im Nomination and Compensation Committee Einsitz nehmen.

Die Einladung sowie die vollständigen Traktanden für die ordentliche GV 2021 stehen auf der SoftwareONE Website hier bereit.

Wichtige Information

Gemäss Artikel 27 der Verordnung 3 des Schweizer Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), können Aktionäre von SoftwareONE ihre Rechte im Rahmen der GV am 20. Mai 2021 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die persönliche Teilnahme ist nicht erlaubt.

KONTAKT

Patrick Zuppiger, Media Relations Tel. +41 44 832 82 00, patrick.zuppiger@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

KALENDER

2021 Ordentliche Generalversammlung 20. Mai 2021

2021 Halbjahresergebnisse 26. August 2021

2021 Geschäftsjahresergebnisse 3. März 2022

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Strategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. SoftwareONE unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Anwendungen und der Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds und verwaltet und optimiert gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände sowie deren Lizenzierung. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 7'700 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, das die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

