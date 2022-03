DGAP-Adhoc: Sonova schliesst Übernahme der Sennheiser Consumer Division ab und schafft neues Geschäftsfeld (deutsch)

Sonova schliesst Übernahme der Sennheiser Consumer Division ab und schafft neues Geschäftsfeld

Stäfa (Schweiz), 1. März 2022 - Die Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, hat die zuvor angekündigte Übernahme der Consumer Division von Sennheiser electronic GmbH & Co. KG erfolgreich abgeschlossen. Damit entsteht ein viertes Geschäftsfeld, welches das attraktive Produktportfolio von Sonova weiter ausbauen sowie das Vertriebsnetz und die Kundenbasis der Gruppe verbreitern wird. Martin Grieder wird das Consumer Hearing-Geschäft leiten und in der Sonova Geschäftsleitung vertreten. Die Akquisition fliesst ab heute in den konsolidierten Abschluss ein. Angesichts der Saisonalität des übernommenen Geschäfts sowie der aktuellen Lieferengpässe bei mikroelektronischen Komponenten erwarten wir im letzten Monat des Geschäftsjahres 2021/22 keinen signifikanten Beitrag zum konsolidierten Umsatz und bereinigten EBITA.

Highlights:

* Das neue Consumer Hearing-Geschäft zielt darauf ab, Wachstumschancen im schnell wachsenden Markt für True-Wireless-Kopfhörer und im aufstrebenden Segment der sprachoptimierter Hearables, zu nutzen sowie die starke Position von Sennheiser bei audiophilen Kopfhörern auszubauen.

* Im Rahmen der Akquisition hat Sonova einen unbefristeten Lizenzvertrag für die Marke Sennheiser abgeschlossen, unter der sowohl bestehende als auch neue Produkte im Bereich Consumer Hearing vermarktet werden.

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova: «Ich heisse unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von Sennheiser herzlich willkommen. Dank der komplementären Stärken von Sonova und Sennheiser können wir noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu gutem Hören begleiten und unserem Unternehmen eine neue Möglichkeit für nachhaltiges Wachstum erschliessen. Wir sind davon überzeugt, dass unser erweitertes Angebot an persönlichen Audiogeräten mit Sprachunterstützung wesentlich dazu beitragen wird, die Akzeptanz von Hörlösungen zu steigern."

Über Sonova Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönliche Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern.

Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 585 Mio. Die mehr als 15'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785 ) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Sonova Holding AG Laubisrütistrasse 28 8712 Stäfa Schweiz

